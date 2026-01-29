Rocío Amaro 29 ENE 2026 - 12:59h.

Cuatro personas resultaron heridas, dos de ellas menores, por un Pastor Belga Malinois suelto al que pudo frenar la rápida intervención de este hombre

El animal permanece bajo custodia municipal mientras se estudia su conducta

MálagaEn el paseo marítimo de San Pedro Alcántara, en Marbella (Málaga) se vivió este pasado martes un episodio que pudo haber terminado en tragedia. Un Pastor Belga Malinois, que se encontraba deambulando suelto y sin dueño a la vista, atacó a cuatro personas, entre ellas dos niños pequeños, alrededor de las 18:30 horas de la tarde.

Uno de los menores, de nueve años, quedó atrapado por el perro, pero, por suerte, pudo ser rescatado gracias a la rápida intervención de un hombre que practicaba deporte por la zona. Según fuentes municipales, su intervención fue clave para que el incidente no tuviera consecuencias más graves.

El hombre consiguió zafar al niño de los dientes del animal, que continuó atacándole a él. Previamente había mordido a la niña y a la mujer adulta que los acompañaba. Finalmente, este vecino, herido, logró ponerlos a todos a salvo, lejos de los colmillos del perro.

Tras el ataque, los heridos necesitaron recibir asistencia médica. La mujer y niña, que también resultaron lesionadas, fueron trasladadas al Hospital Costa del Sol, mientras que el niño de nueve años recibió atención sanitaria privada y no necesitó hospitalización. El hombre, héroe de esta historia, precisó varios puntos de sutura.

El perro se encuentra en una protectora municipal bajo vigilancia

El animal, identificado como Konan, un Pastor Belga Malinois de tres años y medio con todas las vacunas al día, permanece bajo custodia de la concejalía de Sanidad en una protectora municipal. Allí se encuentra en cuarentena y siendo vigilado por especialistas para determinar si presenta una conducta agresiva que impida su devolución al propietario, aún no localizado, cuya residencia se encuentra en la provincia de Granada.

La Policía Local de Marbella levantó acta de denuncia por infracción al dueño por dejar suelto al perro. Las víctimas del ataque ya han comunicado que tienen previsto presentar una denuncia ante la Guardia Civil.

Mientras tanto, los expertos tendrán que revisar al animal cada diez días para evaluar su comportamiento y decidir si podrá volver a su propietario cuando este sea localizado.

Una raza muy activa que necesita atención constante

El Pastor Belga Malinois es una raza extremadamente activa e inteligente, conocida por su energía y su capacidad de aprendizaje, pero también por su potencial reactivo si todo esto no se gestiona correctamente. De hecho, los especialistas advierten que los ataques raramente son aleatorios y suelen responder a factores específicos de su genética o entorno.

Si no se canaliza su energía a través de ejercicio físico intenso y retos mentales, puede volverse reactivo o destructivo por frustración. Incluso un juego aparentemente inofensivo, como perseguir pelotas, puede activar su instinto de depredación.

No todos los Malinois son perros de guarda por naturaleza. Requieren entrenamiento constante, socialización temprana y mínimo dos horas diarias de ejercicio físico y mental. Cuando se gestionan adecuadamente, son leales y cariñosos, pero su energía puede resultar abrumadora si no se estimula correctamente, y no son aptos para dueños inexpertos, sedentarios o nerviosos.