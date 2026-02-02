Claudia Barraso 02 FEB 2026 - 16:49h.

Una mujer de avanzada edad ha fallecido en un bar de Cáceres tras sufrir un atragantamiento

Muere un niño de 10 años tras atragantarse mientras desayunaba en Puebla de la Reina, Badajoz

Compartir







Una mujer de avanzada edad ha muerto este pasado domingo en Cáceres tras atragantarse en un bar ubicado en la calle Isabel de Moctemuza. Las personas que se encontraban en el local trataron de ayudarle e incluso llamaron a los servicios de emergencia.

Hasta el lugar se desplazaron sanitarios del 112 quienes llevaron a cabo varias maniobras para intentar salvarle la vida, sin éxito. Aunque acudieron rápido al lugar y su intervención fue inmediata, no consiguieron salvarle la vida a la mujer. Las autoridades no han confirmado su edad ni tampoco si se encontraba sola o acompañada.

La mujer se encontraba en el bar comiendo cuando se atragantó con uno de los alimentos. Las personas que se encontraban allí también trataron de ayudar a la mujer a expulsar lo que le estaba causando el ahogamiento. Al ver que empeoraba decidieron llamar rápidamente a los servicios de emergencia que, tras practicarle las maniobras de reanimación durante un tiempo, no consiguieron salvarle la vida.

Más atragantamientos en menos de dos meses

El atragantamiento sigue siendo una de las causas por la que mucha gente sigue falleciendo en España. De hecho, es la tercera causa de muerte accidental, según han informado medios como ‘El Periódico de Extremadura’. El mismo medio ha confirmado que hace apenas unos días, un niño de 10 años también fallecido tras atragantarse durante el desayuno. No ha trascendido más información sobre la mujer fallecida, tampoco si su familia ha emitido algún comunicado.