BadajozUn niño de unos 10 años de edad ha fallecido este domingo tras sufrir un atragantamiento mientras desayunaba en Puebla de la Reina, un pueblo de Badajoz.

Según informa la Guardia Civil y como recoge el medio local Canal Extremadura, los servicios de emergencia recibieron una alerta sobre las 10.30 horas de este domingo. Al llegar, los sanitarios trataron de salvar la vida del menor practicándole maniobras de reanimación, pero finalmente falleció.

Las autoridades están investigando los hechos y las circunstancias del trágico suceso, que ha dejado conmocionada a esta pequeña localidad de apenas 700 habitantes.