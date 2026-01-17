Los hechos ocurrieron cuando el joven se encontraba andando junto a un amigo en la vía pública

Los servicios de Emergencias intentaron practicar las maniobras de reanimación sin éxito

AlicanteUn joven de 19 años ha fallecido en la playa de San Juan, en Alicante, tras sufrir un atragantamiento con un gajo de una mandarina.

Según recoge el medio local Información, los hechos ocurrieron este viernes sobre las 14.45 horas, cuando el joven se encontraba andando junto a un amigo en la vía pública. Tras atragantarse, el joven ha caído desplomada al suelo y su acompañante ha dado la voz de alerta.

Hasta el lugar se han desplazado unidades del Samu, la Policía Local y la Policía Nacional, que intentaron practicar las maniobras de reanimación sin éxito. Finalmente han acabado confirmando su fallecimiento.

Cómo actuar en caso de atragantamiento

En caso de atragantamiento, los expertos insisten en la necesidad de mantener la calma y animar a la persona afectada a toser con fuerza para intentar expulsar el trozo de alimento u objeto extraño que está obstruyendo la vía aérea, incidiendo en que no se debe ofrecer agua ni comida, ya que ambas acciones pueden empeorar la situación.

Si tras varios intentos de tos, el afectado no logra recuperar el aliento, la persona que se encuentra a su lado deberá llamar al servicio de emergencias, a través del teléfono 112. En caso de que el atragantamiento persista, el segundo paso consistirá en dar unas palmadas en la espalda. La persona que vaya a realizar los primeros auxilios deberá situarse a un lado y ligeramente por detrás del afectado, sostener su tórax con una mano e inclinarlo hacia delante.

A continuación, deberá darle cinco golpes en la espalda, entre los omoplatos y con el talón de la mano, comprobando después de cada golpe si el cuerpo extraño ha sido expulsado para no continuar realizando esta maniobra innecesariamente. Por su parte, si los golpes no son efectivos y la situación sigue sin resolverse, se pondrá en práctica la maniobra de Heimlich. Para realizarla, la persona que presta ayuda debe situarse detrás del afectado y abrazarlo colocando el puño de una mano con el pulgar hacia fuera en el punto medio entre el ombligo y la boca del estómago, poniendo encima la otra mano.

Deberá entonces inclinar al afectado hacia delante y realizar cinco compresiones hacia dentro y hacia arriba, con la fuerza suficiente para levantarlo del suelo --salvo que se trate de un niño, que no se deben levantar-- hasta conseguir la desobstrucción.