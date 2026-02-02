Únicamente 2 de las 63 analizadas son una elección aceptable según la Escala Saludable de OCU

Entre los principales excesos observados destacan la sal, las grasas saturadas, los aditivos y los ingredientes ultraprocesados.

La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha analizado la composición nutricional de 62 pizzas refrigeradas de venta en supermercados y tras su análisis ha lanzado una dura advertencia: de las 62, solo 5 pizzas alcanzan una valoración aceptable en Nutriscore y, únicamente 2 de ellas son una elección aceptable según la Escala Saludable de OCU.

Entre los principales excesos observados en estas pizzas destacan:

La sal , que ronda los 6,4 g para una ración de pizza de 400 g (la habitual para un adulto) y que representa el 128% de la ración diaria recomendada. Un problema especialmente habitual en las pizzas de jamón y queso.

, que ronda los de 400 g (la habitual para un adulto) y que representa el 128% de la ración diaria recomendada. Un problema especialmente habitual en las pizzas de jamón y queso. Las grasas saturadas , que suponen alrededor del 5% de la pizza; casi siempre por encima del límite recomendado del 3,5%. Un exceso más común en las pizzas de queso y las vegetarianas.

, que suponen alrededor del casi siempre por encima del límite recomendado del 3,5%. Un exceso más común en las pizzas de queso y las vegetarianas. Los aditivos, 7 de media y que en algún caso llegan a 17. Algunos de ellos a evitar, como los colorantes E-150c y E-150d y los conservantes E-211, E-250, E-251, E-252 y E-341.

7 de media y que en algún caso llegan a 17. Algunos de ellos a evitar, como los colorantes E-150c y E-150d y los conservantes E-211, E-250, E-251, E-252 y E-341. Y los ingredientes ultraprocesados, como los aromas, jarabes y dextrosas. En una de cada cuatro pizzas se contabilizan más de 10, el doble del límite aceptable. Está previsto que el aroma de humo, el más utilizado, se prohíba en productos no tradicionalmente ahumados a partir de julio.

Las pizzas que obtienen un aprobado justo

En definitiva, solo cinco pizzas obtienen una calificación C en Nutriscore (un aprobado justo). Estas pizzas son:

Pizza jamón y queso de Eroski,

Prosciutto de Hacendado (Mercadona),

Pizza jamón y queso de El Corte Inglés Selection,

Pizza barbacoa de Mamma Mancini de Aldi y

Pizza&Salsa Pollo BBQ de Campofrío.

Únicamente las dos primeras son elecciones aceptables en la Escala Saludable de OCU, que además penaliza un excesivo grado de transformación.

Ante estos datos, la recomendación de la OCU es tomar un trozo, no consumirlas como ración única (sobre todo si superan los 400 g) y acompañarlas con una ensalada o verduras.