Las fotografías de algunas de las infraestructuras de Rodalies, son las "imágenes de una dejadez" que sigue causando mucho caos en las líneas

La desesperación entre los usuarios de Rodalies por los retrasos y cortes: "Ya funcionaba mal, pero esto ya es demencial"

Termina una semana muy complicada para los usuarios en Cataluña del servicio de cercanías de Rodalies. Todavía hay 10 tramos de vías cerrados que obligan a establecer un servicio alternativo por carretera. Hay 110 km con restricciones de velocidad. Eso ha provocado retrasos por encima de los 30 minutos. Informa en el vídeo Andrea López y Ricard Martín.

En algunas líneas se espera que el servicio funcione con alteraciones al menos hasta el lunes. Aún así, el problema de Rodalies es mucho más complejo. Una buena parte de su infraestructura necesita importantes inversiones. Lo han denunciado los usuarios, los maquinistas, hasta lo ha reconocido el gobierno. Casi 50 brigadas de operarios recorren estos días las vías buscando y detectando los problemas más urgentes. Y no son pocos.

Mostramos las fotos del estado de la R2, la línea de la costa al responsable de movilidad de Comisiones Obreras: "Estas imágenes son terribles, son las imágenes de una dejadez, postes de hormigón al caer la cimentación han quedado sin sustentación".

Las inspecciones que tratan de cubrir con urgencia

Inspeccionan muros, taludes, puentes y vías para detectar las deficiencias y arreglarlas de inmediato. "Hay una serie de cosas que no se solucionan en un par de días, sino que vamos a tener que verlo lentamente" No queda tiempo para volver a arrancar al 100%. Un caos que desde hace 10 días ha dejado muchas vías vacías y muchas estaciones llenas de indignación.

El fallecimiento de un maquinista en Gelida provocó el plante de sus compañeros. Hubo otro derrumbe posterior, fallos informáticos, retrasos constantes, cancelaciones. Y aunque se cesó a cargos de Renfe y Adif y las obras de remodelación se aceleran, aún quedan 150 puntos críticos por revisar para sacar a Rodalies del túnel.

En medio de los problemas que atraviesa la red ferroviaria, las compañías IRYO y Renfe han decidido dejar de abonar las indemnizaciones por retrasos a los pasajeros. Las continuas limitaciones de velocidad que se han impuesto ante los problemas en las vías están provocando retrasos de hasta dos horas. En algunos trayectos, las compañías responsabilizan a Adif, el gestor de infraestructuras, y dejarán de pagar a partir de mañana.