Rodalies opera con una decena de tramos con servicio de bus y limitaciones de velocidad

Las limitaciones de velocidad en distintos puntos está provocando demoras de entre 20 y 30 minutos en algunas líneas

Al menos 50 operarios buscan más errores en las infraestructuras de Rodalies: "Son las imágenes de una dejadez"

El servicio de Rodalies de Cataluña opera este fin de semana con prácticamente el mismo servicio que el pasado viernes, con una decena de tramos de la red con servicio alternativo de bus y con limitación de velocidad en prácticamente todos los recorridos en tren. Estas medidas están provocando ciertas demoras que aumentan la desesperación entre los pasajeros.

Según informa este sábado Renfe, hay servicio alternativo de bus, por trabajos de reparación de la infraestructura, en la R11 entre Figueres y Portbou, en la R13 entre Sant Vicenç de Calders y Lleida/ Pirineus, en la R14 entre Sant Vicenç de Calders y La Plana Picamoixons/ Lleida-Pirineus.

También en la R14 entre Reus y Vinaixa, la R15 entre Reus y La Plana Picamoixons/Lleida-Pirineus, en R15 entre Reus y Riba‑roja d’Ebre, en la RT1 entre La Plana Picamoixons y Reus, en la RL4 entre Lleida-Pirineus y Cervera, y entre esta localidad y Manresa.

Los maquinistas reducen la marcha en más de un centenar de puntos

Según Renfe, unas obras ya programadas previamente a la crisis de movilidad en Juneda han prolongado los planes alternativos que ya había en las R13 y R14.

Las diversas actuaciones que está llevando a cabo Adif en la red para solucionar incidencias en taludes, túneles y vías provoca que, en los tramos en los que circulan trenes, los maquinistas tengan que reducir la marcha en más de un centenar de puntos.

Tienen limitaciones de velocidad en diferentes puntos la R11, R15, R16, R17, RT1, RT2, RL3 y RL4, lo que provoca demoras de entre 20 y 30 minutos de media en algunas líneas.

En cuanto a la movilidad por carretera, sigue cortado un tramo de la AP-7 en sentido sur en Martorell (Barcelona). Por esta razón, están levantadas las barreras de la C-32 en los peajes troncales de Vallcarca (Sitges) y de Cubelles en sentido sur, pero no en el resto; desde este sábado hay que pagar ya en el resto de peajes de esta autopista.