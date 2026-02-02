Claudia Barraso 02 FEB 2026 - 14:30h.

Adif ha solicitado a Renfe, Iryo y Ouigo que suspendan los últimos servicios de alta velocidad en la línea entre Madrid y Barcelona para realizar el mantenimiento de vías

Iryo y Renfe se niegan a indemnizar a los pasajeros por los retrasos a causa de las limitaciones de velocidad de Adif

Renfe e Iryo cancelan desde este lunes entre tres y cuatro trenes de Alta Velocidad entre Madrid y Barcelona. Una decisión que responde a la petición de Adif de suspender los últimos servicios con el objetivo de disponer de más tiempo para realizar las labores de mantenimiento por la noche.

A esta petición se espera que también acceda Ouigo. Fuentes de la empresa pública que gestiona la red ferroviaria han explicado que esta medida se llevará a cabo a partir de este lunes 2 de febrero. Desde el accidente de Adamuz, los maquinistas de los trenes están reportando muchas más incidencias en las vías a Adif, lo que obliga a imponer reducciones temporales de velocidad por seguridad.

Estas restricciones de velocidad están provocando retrasos constantes en la red, hasta el punto de que los últimos trenes de cada día llegan de madrugada, ya dentro del tramo horario que Adif utiliza para realizar las labores de mantenimiento, según informan medios como '20 minutos'.

Entre estos trabajos se encuentra, precisamente, la verificación de las incidencias reportadas por los maquinistas, por lo que, si no da tiempo a realizarla, al día siguiente se mantienen las limitaciones de velocidad y vuelve a generar el mismo problema. Renfe por su parte ha confirmado que el AVE que sale de Madrid a las 20:27 de la tarde ha sido suspendido, así como el que sale de Atocha a las 21:07 con destino Sants.

Ouigo no ha confirmado a qué trenes afectará las modificaciones

En sentido inverso también se han cancelado los trenes. Las paradas en Zaragoza, Lleida y Tarragona también se han visto afectadas por la cancelación del trayecto. La venta de billetes ha sido bloqueada de manera temporal y los pasajeros han sido reubicados. Renfe ha puesto a su disposición la posibilidad de realizar cambios o anulaciones sin coste.

Iryo también ha cancelado los dos últimos trenes que salen de Madrid y Barcelona respectivamente. La operadora ha informado de que cancelará dos trenes diarios más con horario variable. Ouigo, por su parte, cancelará trenes, aunque no ha confirmado modificaciones en sus servicios ferroviarios entre Madrid y Barcelona.