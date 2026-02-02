La propuesta establece un tope con el precio medio que tuviera el servicio del que se trate durante el mes anterior al suceso

El ministro de Consumo, Pablo Bustinduy, ha avanzado este lunes que el Gobierno impondrá topes en los precios de los transportes alternativos en situaciones como la derivada del accidente de Adamuz (Córdoba) que ha inutilizado la vía de alta velocidad ferroviaria.

En declaraciones a TVE, ha explicado que ha trasladado la propuesta a los ministerios de Economía y Presidencia "y en cuanto tenga su ok la llevaremos al Consejo (de Ministros)".

Tope de precios para "que nadie puede lucrarse con una situación de emergencia"

La propuesta establece un tope con el precio medio que tuviera el servicio del que se trate durante el mes anterior al suceso, para asegurar "que nadie puede lucrarse de manera extraordinaria con una situación de emergencia o necesidad". Para el ministro no hay factores que determinen que los costes de las compañías que ofrecen transportes alternativos en situaciones como la de Córdoba hayan subido.

"Se están aprovechando de una situación en la que se ha restringido la oferta porque no están funcionando los trenes y pueden cargar el precio que quieran. Ya pasó el verano pasado con los incendios y ha generado una indignación absoluta", recalca.

"Para eso sirve la política también, para regular el funcionamiento de las actividades económicas" y evitar que alguien pueda lucrarse "de manera desmedida con una situación en la que está en juego la necesidad de un montón de gente que no tiene otra alternativa", ha sentenciado Bustinduy.