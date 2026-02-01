La CIAF trabaja en la rotura de una soldadura a la altura de Adamuz como la "causa principal" del descarrilamiento del tren Iryo

AdamuzEl gestor de la infraestructura ferroviaria, Adif, ha entregado ya a la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF) el acta de la soldadura rota que habría causado el descarrilamiento del tren Iryo y su posterior colisión con el tren Alvia el pasado 18 de enero, han confirmado a EFE fuentes de Adif.

La CIAF trabaja en la rotura de una soldadura a la altura de Adamuz (Córdoba) como la "causa principal" del descarrilamiento del tren Iryo, por lo que la documentación aportada por parte de Adif, que también ha enviado más información respecto a la vía del siniestro, puede ayudar a esclarecer mejor los hechos ocurridos hace ahora dos semanas.

La rotura

"Todo parece evidenciar que la causa principal ha sido la rotura no tanto del carril como de una soldadura", explicó este pasado lunes 26 el presidente de la CIAF, Ignacio Barrón, sobre un accidente que ha causado 46 víctimas mortales, tras el fallecimiento el viernes de una mujer que llevaba doce días en la UCI.

Barrón señaló, a principios de semana, de que la CIAF preguntaría a Adif por qué se renovó la línea Madrid-Sevilla "en unos tramos sí y en otros no".

En una comparecencia este jueves ante el Senado, el ministro de Transportes, Óscar Puente, argumentó que las roturas de carril se producen en España y en el conjunto de la red europea "con cierta frecuencia y casi nunca con consecuencias en vidas humanas o en daños personales", porque en la mayoría de los casos "avisan y los sistemas de control que tiene la infraestructura los detecta".