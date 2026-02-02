Vecinos de barrio de Bilbao Uribarri recuerdan con cariño a Luis: "Te queremos, aita, tu familia"

Cientos de vecinos se han concentrado frente al bar de Luis, para dejar flores, mensajes y muestras de cariño

Adif pide cancelar los últimos trenes del día de la línea Madrid-Barcelona para realizar el mantenimiento de las vías

Cientos de vecinos del barrio bilbaíno de Uribarri han participado este lunes en un homenaje silencioso en recuerdo de Luis, el hombre de 67 años que el pasado viernes fue asesinado presuntamente a manos de su pareja, acto con el que han condenado el suceso y mostrado su apoyo a la familia de la víctima.

"Eskerrik asko por cuidarnos, por tu amistad y por hacer de tu bar un refugio para todos/as nosotros/as"

Los hechos se produjeron en el domicilio que ambos compartían, en el portal número 12 de la calle Maurice Ravel

La presunta autora permanece desde su arresto ingresada en el hospital de Basurto, y la jueza de guardia ha decretado su ingreso en prisión provisional.

Más de dos centenares de personas se han concentrado frente al Bar Fernan, el establecimiento hostelero que regentaba la víctima en la calle Trauko de la capital vizcaína, donde sus familiares han recibido mediante abrazos el apoyo de los vecinos del barrio.

Tras guardar varios minutos de silencio, la concentración ha concluido con aplausos. En declaraciones a los medios de comunicación, la presidenta de la Asociación de Comerciantes Auzoa Berritzen del Distrito 2 de Bilbao, Olga Irazu.

Luis era "muy querido" en el barrio, razón por la que han decidido celebrar este pequeño homenaje con el que mostrarle respeto, así como solidaridad y apoyo hacia sus familiares

Irazu ha empleado calificativos como "tristeza, malestar, angustia y mal rato" para definir el ambiente que se respira entre los vecinos desde que conocieron el suceso, que ha calificado de "muy trágico" y "muy desafortunado".

"Nadie entiende nada, antes de llegar a eso, me da igual hombre o mujer", ha lamentado. A la entrada del negocio, una veintena de velas permanecen encendidas en recuerdo de Luis junto a varios ramos de flores.

La persiana del establecimiento permanece bajada, también con ramos colocados y carteles con mensajes de agradecimiento

Has dejado un gran vacío y duele saber que nunca más abrirás esta persiana, pero te recordaremos con la misma sonrisa con la que nos recibías cada día", recoge uno de los carteles.