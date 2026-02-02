El resultado de tantas lluvias es un suelo completamente empapado y saturado, incapaz de absorber más agua

El motivo por el que algunos pantanos abren sus compuertas ante las lluvias: "No se trata de desperdicio de agua"

Compartir







La lluvia constante e imparable de estas semanas no da tregua al terreno, que no tiene tiempo suficiente para asimilar tantos litros de agua. Como explica Roberto Espínola, del Colegio de Geólogos y Geólogas de Cataluña, “llueve sobre mojado, lo que produce una alteración de las propiedades mecánicas del suelo, de su capacidad de carga y de su resistencia”.

El resultado es un suelo completamente empapado y saturado, incapaz de absorber más agua, que acaba aflorando desde la propia tierra. En Cataluña se contabilizan ya cientos de desprendimientos. Esta situación ha obligado, por ejemplo, a estabilizar un talud en Sant Sadurní y a apuntalar un muro en Martorell.

Javier Gallo, Doctor en Ingeniería, advierte además de la falta de mantenimiento en las infraestructuras: “No hay un mantenimiento correcto tanto de las obras de drenaje como de todos los elementos destinados a aliviar la presión del agua. Todas las estructuras, con el paso del tiempo, se van deteriorando”.

El exceso de agua también afecta a la agricultura

El exceso de agua también está teniendo un fuerte impacto en la agricultura. Los campos de hortalizas de Cádiz se están ahogando. La imposibilidad de recolectar por las lluvias continuadas ha provocado la pérdida de cosechas, con brócoli ya podrido y afectado por enfermedades, hasta el punto de tener que destruirlo todo.

Solo algunos territorios se han beneficiado de este episodio de lluvias, con el resurgir del verde en zonas habitualmente áridas como Lanzarote o Fuerteventura. También los embalses presentan niveles máximos, asegurando reservas de agua para cuando desaparezca este exceso de precipitaciones.