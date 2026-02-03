Accidente en Valladolid: un camión choca contra un tren con pasajeros en su interior, pero nadie resultó herido

Un camión que intentaba cruzar una vía ferroviaria en un paso a nivel sin barreras situado en Matapozuelos, Valladolid, ha chocado este martes contra un tren regional en el que viajaban 15 pasajeros sin que se haya registrado ningún herido.

Al percatarse de la llegada del tren, el conductor del camión intentó retroceder para evitar la colisión, pero no pudo completar la maniobra e impactó en su parte delantera contra uno de los bordes de la máquina del Regional Exprés, que se dirigía a Valladolid para completar su itinerario desde Puebla de Sanabria, Zamora, según ha informado el subdelegado del Gobierno en Valladolid, Jacinto Canales.

En el momento del accidente, ocurrido en el kilómetro 222,066 de la línea férrea, Madrid-Hendaya, viajaban quince pasajeros más el maquinista que no han sufrido ningún tipo de lesión al igual que el conductor del vehículo pesado.

El conductor del camión pudo evitar más daños

El accidente, ocurrido poco antes de las 10:00 horas, ha producido solamente daños materiales debido a que el conductor del camión pudo retroceder lo suficiente como para que la parte delantera de la máquina no impactara de lleno contra el lateral de la cabina del articulado.

El tren ha continuado su marcha hasta la estación de Valdestillas, Valladolid, por razones de seguridad, a la espera de reanudar su camino hasta la estación de Valladolid-Campo Grande, donde tenía prevista su llegada a las 10:13 horas después de partir a las 7:08 minutos de Puebla de Sanabria (Zamora).

El camión se encuentra fuera de la vía y el conductor no ha sufrido daños pese a lo cual ha sido atendido por una enfermera del Grupo de Rescate y Salvamento (GRS) de la Junta de Castilla y León, y por un médico de la UME desplazados hasta el lugar del accidente en un helicóptero de Protección Civil con base en Alacazarén (Valladolid).