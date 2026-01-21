El conductor herido es un hombre de 36 años

Un hombre de unos 36 años ha resultado gravemente herido tras sufrir un accidente de tráfico con su vehículo mientras circulaba este miércoles por la M-50 a su paso por la localidad madrileña de Alcorcón.

Los hechos se han producido en torno a las 14:30 horas a la altura del kilómetro 65 de la M-50, cuando el turismo ha colisionado con un camión, según ha informado Emergencias 112 de la Comunidad de Madrid.

El conductor del vehículo, único ocupante del coche, ha sufrido politraumatismos. Bomberos de Alcorcón han tenido que excarcelar al herido del interior del habitáculo, que ha quedado muy deformado. La Guardia Civil se ha hecho cargo de las investigaciones para esclarecer las causas del suceso.