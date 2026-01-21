Logo de telecincotelecinco
Logo de InformativosInformativos
Madrid
Accidente de tráfico

Herido grave el conductor de un turismo tras colisionar con un camión en la M-50 en Alcorcón

Accidente en Alcorcón
Los hechos se han producido en torno a las 14:30 horas a la altura del kilómetro 65 de la M-50. Emergencias Madrid
Compartir

Un hombre de unos 36 años ha resultado gravemente herido tras sufrir un accidente de tráfico con su vehículo mientras circulaba este miércoles por la M-50 a su paso por la localidad madrileña de Alcorcón.

Un hombre de unos 36 años ha resultado gravemente herido tras sufrir un accidente de tráfico con su vehículo mientras circulaba este miércoles por la M-50 a su paso por la localidad madrileña de Alcorcón.

PUEDE INTERESARTE

Los hechos se han producido en torno a las 14:30 horas a la altura del kilómetro 65 de la M-50, cuando el turismo ha colisionado con un camión, según ha informado Emergencias 112 de la Comunidad de Madrid.

PUEDE INTERESARTE

El conductor del vehículo, único ocupante del coche, ha sufrido politraumatismos. Bomberos de Alcorcón han tenido que excarcelar al herido del interior del habitáculo, que ha quedado muy deformado. La Guardia Civil se ha hecho cargo de las investigaciones para esclarecer las causas del suceso.

Temas