La investigación ha permitido acreditar que los cuatro implicados son residentes en Portugal y pertenecen a una conocida red criminal

Las víctimas fueron agredidas, maniatadas, inmovilizadas y, finalmente, tiroteadas

Cuatro integrantes de una conocida red criminal han sido detenidos por la Guardia Civil, con el apoyo de la Policía Judiciaria de Leiria, en Portugal, por su presunta implicación en el homicidio de un hombre y el intento de asesinato de otro el pasado mes de marzo en una finca de Estremera, en Madrid. Allí, las víctimas fueron agredidas, maniatadas, inmovilizadas y, finalmente, tiroteadas.

La investigación, según ha precisado este miércoles la Dirección General de la Guardia Civil, ha permitido acreditar que los cuatro implicados son residentes en Portugal, pertenecen a la citada red criminal y se trasladaron a España para sustraer una notable cantidad de sustancias estupefacientes a las víctimas, una fallecida y otra herida por los disparos.

El crimen en la finca de Estremera: un varón de 37 años asesinado y otro de 44 herido

Los hechos se remontan a la madrugada del pasado 27 de marzo en una finca situada concretamente en las proximidades del kilómetro 5 de la autopista M-240 en la localidad madrileña de Estremera.

Tras llegar hasta el lugar del suceso, y después de ser alertados por un vecino que había escuchado disparos, los agentes de la Guardia Civil desplazados a la zona encontraron a las dos víctimas. Uno era un hombre de 37 años y nacionalidad marroquí al que encontraron sin vida. El otro, de 44 y nacionalidad española, fue hallado herido. Ambos habían sido brutalmente agredidos, maniatados e inmovilizados antes de ser tiroteados.

La investigación ha sido dirigida por la Guardia Civil, con el apoyo de la Policía Judiciaria de Portugal, bajo la dirección del Tribunal de Instancia e Instrucción de Arganda del Rey (Madrid), plaza 10 y el Tribunal de Santarem, en Portugal.