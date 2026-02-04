Gonzalo Barquilla 04 FEB 2026 - 05:30h.

Daniel Sancho pasó la Navidad sin visitas en Surat Thani, donde cumple cadena perpetua; Carmen Balfagón, miembro de su equipo legal, afirma que "sigue bien"

Daniel Sancho, condenado a cadena perpetua en Tailandia por el asesinato y descuartizamiento del cirujano colombiano Edwin Arrieta, cumple más de 520 días en la prisión de Surat Thani, donde ha ido adaptándose a la vida carcelaria. Allí continúa compartiendo celda con un grupo de unos 10 reclusos y dedica parte del tiempo libre al deporte. En la actualidad "sigue bien", según ha explicado esta semana a la web de 'Informativos Telecinco' Carmen Balfagón, miembro de su equipo legal en España, aunque lleva tiempo sin ver a sus familiares.

El régimen de visitas ha sido inexistente en 2026. De hecho, en Navidad no recibió ninguna visita de sus padres, aunque semanalmente "continúa manteniendo el contacto" con ellos a través de videollamadas, ha sostenido Balfagón. "Con su padre habla prácticamente todas las semanas. Recientemente han estado hablando", ha precisado la abogada, que también conversa con el español de 31 años de manera regular.

Sin visitas de sus padres en Navidad y con su situación legal abierta

La relación de Daniel Sancho con sus padres refleja la distancia física y las gestiones por separado. Su madre, Silvia Bronchalo, protagonizó su último encuentro documentado en julio de 2025, tras varios meses sin contacto físico, y desde entonces mantiene la comunicación mediante videollamadas. Su padre, Rodolfo Sancho, visitó a su hijo por última vez en agosto de 2024, justo después de la sentencia y antes del traslado a Surat Thani. También se limita a videollamadas y coordina la estrategia legal desde España. El actor cumplió 51 años el pasado 14 de enero.

La situación legal de Daniel Sancho, mientras, sigue abierta. Su equipo de defensa espera la resolución del recurso presentado ante el Tribunal de Apelaciones de la Región 8, con sede en Pukhet, que podría resolverse "a lo largo de 2026 o incluso 2027", según Balfagón. Mientras tanto, la familia de Edwin Arrieta sigue pendiente de las obligaciones civiles derivadas de la sentencia, especialmente las indemnizaciones. Fuentes del despacho de Ospina Abogados, los representantes legales en España del cirujano, han declarado a este medio recientemente que "estamos en febrero de 2026" y por ahora "no se ha pagado ni un euro".

La cárcel de Surat Thani, el lugar donde Daniel Sancho convive con otros presos

Surat Thani sigue siendo el centro penitenciario donde Sancho cumple su condena desde el 30 de agosto de 2024, tras recibir sentencia y haber permanecido hasta entonces en la prisión de Koh Samui, que solo acoge a internos con condenas inferiores a 15 años. Aunque en Tailandia existe la prisión de Bang Kwang ("Gran Tigre"), frecuentemente utilizada para casos de máxima seguridad y largas penas, su ingreso allí no estaría condicionado al estado procesal de los recursos ni es automático, sino que depende de decisiones de las autoridades penitenciarias basadas en criterios internos de seguridad y gestión de centros, una vez que la sentencia sea firme.

La eventual presentación de un recurso ante el Tribunal Supremo de Bangkok no obligaría a un cambio de prisión: ese proceso es mayoritariamente documental y Sancho podría permanecer en Surat Thani durante toda su tramitación o incluso cumplir allí toda su condena si es que no cumple los requisitos para un posible traslado a España. En Surat Thani, un penal de alta seguridad con miles de internos y, según informes, operando por encima de su capacidad, hay espacios reducidos, ruido constante y largas horas de confinamiento bajo un régimen estricto, con condiciones que medios y organismos describen como severas y masificadas, aunque en este sentido no tanto como las de la capital.

