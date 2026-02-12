La desaparición de la mujer se remontaba a abril de 2024, cuando su entorno perdió el contacto con ella y se llegó a barajar la posibilidad de una fuga voluntaria

Una mujer de 38 años ha sido rescatada tras permanecer casi dos años retenida por su pareja en una vivienda de San José de la Vega, en Murcia, donde, según su testimonio, sufrió palizas, agresiones sexuales y continuas vejaciones. El principal sospechoso y dos vecinos considerados cómplices han pasado a disposición judicial.

La desaparición de la mujer se remontaba a abril de 2024, cuando su entorno perdió el contacto con ella y se llegó a barajar la posibilidad de una fuga voluntaria. Sin embargo, la víctima permanecía secuestrada en una casa de la huerta, sin poder salir al exterior, informa La Opinión de Murcia.

Dos años secuestrada sin poder salir de la vivienda

La situación se destapó el pasado martes, cuando la mujer consiguió huir aprovechando que su presunto captor dormía. Saltó una valla con ayuda de una escalera y llegó al centro de salud del Infante, donde pidió auxilio. Los sanitarios alertaron a Emergencias y a la Policía Nacional al comprobar su grave estado físico, con múltiples heridas, hematomas, cortes y una lesión ocular antigua que le habría provocado la pérdida de visión en un ojo.

Según fuentes cercanas a la investigación citadas por el diario, la víctima relató que su pareja la mantenía maniatada, la golpeaba con palos y la violaba de forma reiterada. También aseguró que durante todo el tiempo que estuvo retenida no pudo salir de la vivienda.

La Unidad de Atención a la Familia y Mujer (UFAM) asumió el caso y procedió a la detención del sospechoso, un hombre de mediana edad plenamente identificado. El Juzgado de Guardia autorizó el registro de la vivienda, donde los agentes hallaron armas blancas y de fuego, drogas y utensilios que coinciden con los descritos por la víctima como instrumentos de sujeción.

Además, fueron arrestados dos vecinos del detenido por su presunta implicación al conocer los hechos y no alertar a las autoridades.

El principal sospechoso y los dos vecinos han pasado a disposición del Juzgado de Violencia sobre la Mujer nº 1 de Murcia, acusados de detención ilegal, agresión sexual y violencia de género. La víctima se encuentra actualmente en una casa de acogida de la Región.