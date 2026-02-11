Detienen a un joven de 20 años en Murcia que agredió a otros dos con una botella: les ofreció aparcar su coche, ellos se negaron y les abrió la cabeza

Un hombre niega en la Audiencia de Palma haber violado a su hija de tres años: "Por mi vida que ni me he acercado a ella"

Compartir







Un joven de 20 años que se dedicaba a aparar coches sin licencia en la zona de San Esteban, en Murcia, ha sido detenido por una reyerta que ha dejado a dos jóvenes muy heridos. Ambos se negaron a darle dinero y el detenido cogió una botella y les golpeó en la cabeza.

Los hechos ocurrieron el sábado pasado, sobre las once de la noche. El detenido les pidió un euro por ‘ayudarles’ a estacionar su coche que acababan de aparcar ellos mismos. Entonces ellos se negaron a darles el dinero y un cigarro que pidió. En ese momento, el sospechoso cogió una botella y les comenzó a golpear con ella. Algunas personas que estaban cerca del lugar donde se produjeron los hechos, alertaron a la policía de la agresión.

Hasta allí se trasladaron efectivos de la Policía Local y Nacional además de varias ambulancias son sanitarios que fueron los primeros en atender a los jóvenes que resultaron heridos. Dos de ellos requirieron de asistencia hospitalaria, por lo que fueron llevados al Moral Meseguer, el hospital que se encontraba más cerca.

Los heridos tuvieron que ser trasladados al hospital más cercano

Uno de los testigos que dio el aviso a la policía afirmó para medios como ‘La Opinión de Murcia’ que una de las víctimas “tenía abierta la cabeza” y que no paraba de sangrar muchísimo. La Policía Nacional fue quien detuvo al sospechoso, un joven de 20 años, de nacionalidad argelina que se solía situar en esta zona, donde hay muchos locales para ofrecer servicio de aparcacoches ilegalmente.

Los agentes que se hicieron cargo de la detención le trasladaron a las dependencias de la Comisaría de Distrito del Carmen y ya ha sido puesto a disposición del Juzgado de Guardia de Murcia. Es acusado de un presunto delito de robo con violencia y de homicidio en grado de tentativa. De los heridos que fueron trasladados al hospital no han confirmado más información al respecto.