La Guardia Civil investiga la muerte de una mujer que fue hallada sin vida tras originarse un pequeño incendio en su vivienda de Murcia

El incendio quemó tan solo unas cortinas del domicilio situado en Monteagudo, Murcia, donde se encontraba la víctima

MonteagudoLa Guardia Civil investiga la muerte de una mujer de 55 años en una vivienda de la localidad murciana de Monteagudo. Según ha informado el medio de comunicación 'La Opinión de Murcia', el cuerpo sin vida de la fallecida fue hallado por parte del equipo de Bomberos tras ser alertados del incendio en el interior de la vivienda ubicada en el municipio murciano.

Al parecer, el incendio quemó tan solo unas cortinas del domicilio donde se encontraba la víctima. Fueron unos vecinos los que alertaron a los Bomberos tras observar que salía mucho humo de la vivienda.

El hallazgo del cadáver

Al llegar al domicilio afectado, los agentes de los Bomberos sofocaron el pequeño fuego que quemó las cortinas de la vivienda y encontraron el cuerpo sin vida de esta mujer de 55 años.

Fue entonces cuando una patrulla de la Guardia Civil y otra de la Policía Local se movilizaron y se desplazaron hasta la zona. Además, un equipo de emergencias del 061 también se acercó hasta la vivienda y comprobó que la mujer no presentaba signos vitales. Por eso, se alertó al juez y al forense de guardia.

Ahora, la Guardia Civil investiga la muerte de esta mujer de 55 años. Mientras, el cuerpo sin vida de la víctima ha sido trasladado al Instituto de Medicina Legal de Murcia donde se le practicará la autopsia.

"Fuentes cercanas al caso apuntaron que el fuego era de poca envergadura y apenas calcinó unas cortinas. Asimismo, detallaron que el cuerpo de la mujer no presentaba quemaduras ni signos externos de violencia", recogen desde 'La Opinión de Murcia'.