Las lluvias de las últimas semanas han empeorado el ya grave deterioro de nuestras carreteras y, como resultado, cientos de conductores están sufriendo reventones estos días por el incremento de los baches. Especialmente en la A4 que comunica Madrid con Andalucía, donde esta noche ha habido hasta 25 reventones de ruedas.

Y es que más de la mitad de las carreteras presentan daños graves y el déficit acumulado de conservación alcanza ya los 13.500 millones de euros, según datos de la Asociación Española de la Carretera.

¿Qué debemos hacer cuando se rompe una rueda?

Si ya la vía no estaba del todo bien, las borrascas las han rematado. Y esto tiene una explicación. Si la lluvia es muy intensa y el pavimento tiene micro grietas, el agua se cuela bajo el asfalto y lo debilita, se empapa, deja de estar compacto y no aguanta bien el peso, cede y aparece el bache. Si encima hace frío, ya se rompe más.

Entonces, ¿qué hacer si se nos rompe una rueda? Bueno, lo primero es llamar a la Policía Local o a la Guardia Civil. Se documenta, se identifica al responsable, que es quien paga el daño; puede ser el ayuntamiento, la Comunidad Autónoma o el Ministerio de Transportes. Ahí ya se hace la factura y se reclama.

Los talleres, saturados por los reventones de ruedas

25 reventones en cuestión de horas en un tramo de la A4, que es la carretera tan importante que comunica Andalucía con Madrid. No es la única, también en la A7, la A92. Por eso se están sufriendo numerosos reventones de ruedas, pinchazos y en los talles no paran.

Están casi 24 horas al día para arreglar hasta ruedas de tractores, que también ha sufrido un reventón. Desde los talleres se pide mucha precaución a los conductores, porque es precisamente ese exceso de agua, esas condiciones meteorológicas extremas, la que están produciendo esos daños tremendos en el asfalto de nuestra red de carreteras.