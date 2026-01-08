Los viajes en carretera con hielo o nieve son muy complicados y debemos saber cómo actuar en determinados momentos

La lluvia, el viento, la nieve y el hielo -que llegan con las borrascas- complican la conducción estos días. El mejor consejo es adaptar la velocidad a las condiciones de la carretera. Nuestro compañero Antonio Lasso ha recorrido una vía nevada con un experto y nos cuenta cómo reaccionar ante las dificultades.

Los viajes en carretera con hielo o nieve son muy complicados. ¿Sabemos cómo preparar nuestro vehículo o sabemos cómo reaccionar ante situaciones totalmente extremas?

¿Cómo debemos actuar si patinan las ruedas del coche?

Nos puede ocurrir que si aceleramos bruscamente con una relación de marcha corta, las ruedas patinen y el vehículo se unirá hacia uno de los lados. Perdemos el control del vehículo y por consiguiente se nos va hacia los lados. La manera correcta de salir es hacerlo de forma suave y progresiva.

¿Qué situación nos podemos encontrar cuando estamos cuesta abajo y con hielo o con nieve?

Esta situación es más crítica porque el vehículo puede ser que no frene adecuadamente. El volante hay que mantenerlo firme pero suave. Nada de volantazos bruscos, nada de frenazos bruscos.

¿Cómo preparamos nuestro vehículo para una zona de nieve?

El líquido anticongelante tiene unas marquitas. Este líquido verá está entre el máximo y el mínimo. El agua de los limpiaparabrisas es bastante importante, sobre todo en una situación en la que pilláramos una helada o una nevada. Es recomendable echar un poquito de anticongelante porque en temperaturas extremas el agua se congela.

Recordemos que lo más importante es que si no es estrictamente necesario y ya sabemos que la carretera está helada o nevada, lo mejor es que desistamos del viaje.