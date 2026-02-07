Si la carretera empieza a cubrirse de nieve en pleno temporal, lo más importante "es mantener la calma" y colocar las cadenas

La borrasca Marta alcanza la península: el temporal de lluvia mantiene cerradas 179 carreteras, 150 de ellas en Andalucía

Las intensas nevadas registradas en los últimos días tras la borrasca Leonardo y la llegada de la borrasca Marta han vuelto a poner en alerta a conductores y autoridades. Viajar por carretera en estas condiciones puede convertirse en una experiencia complicada e incluso peligrosa, especialmente en zonas donde no es habitual conducir sobre nieve o hielo.

Por ello, desde 'Informativos Telecinco' hemos querido ponernos en contacto con expertos que han insistido en que, siempre que sea posible, se eviten los desplazamientos en coche durante episodios de nieve. Sin embargo, cuando no queda más remedio que ponerse al volante, seguir una serie de recomendaciones básicas puede marcar la diferencia entre un trayecto seguro y una situación de riesgo.

La pérdida de adherencia causa nerviosismo en los conductores

Uno de los primeros avisos es claro: si la carretera empieza a cubrirse de nieve, lo más importante "es mantener la calma", como explica el experto de la Autoescuela GALA consultado por los informativos de Telecinco.

La pérdida de adherencia suele generar nerviosismo, pero reaccionar de forma brusca puede empeorar la situación. Según explican el especialista, muchos conductores no están acostumbrados a circular con nieve, lo que aumenta la probabilidad de cometer errores.

El uso de cadenas es uno de los elementos clave para circular con seguridad en estas circunstancias. Su colocación es obligatoria cuando lo indican las autoridades o cuando el vehículo empieza a perder tracción.

¿Cómo colocar las cadenas en nuestro vehículo?

Las cadenas deben instalarse en las ruedas motrices, es decir, en aquellas que transmiten la fuerza del motor al suelo. Antes de colocarlas, conviene desenredarlas y estirarlas bien para facilitar la instalación. El proceso consiste en pasar las cadenas por detrás de la rueda y cerrarlo correctamente.

A continuación, se colocan las cadenas sobre el neumático y se enganchan, asegurándose de que queden bien repartidas. Una vez puestas, es fundamental tensarlas para que ajusten correctamente y, tras recorrer unos metros, volver a comprobar la tensión y ajustarlas de nuevo si es necesario.

Lo que nunca debes hacer mientras conduces por la nieve

Más allá del equipamiento, la forma de conducir es determinante. En carreteras nevadas se debe evitar cualquier maniobra brusca. Acelerones, frenazos repentinos o giros rápidos del volante pueden provocar derrapes difíciles de controlar.

La clave está en anticiparse a las situaciones y conducir de manera suave y progresiva. El freno motor se convierte en un gran aliado, ya que permite reducir la velocidad sin perder adherencia.

Por el contrario, el uso del freno de mano está totalmente desaconsejado en estas condiciones, ya que puede hacer que el coche derrape de forma inmediata.

¿Qué hacer en caso de atasco y de tener poca gasolina?

Las complicaciones no solo aparecen en movimiento. Los atascos son una situación habitual durante los temporales de nieve, y pueden convertirse en un problema serio si se prolongan en el tiempo.

Si un conductor se encuentra detenido durante mucho tiempo y observa que el tráfico no avanza, especialmente si dispone de poca gasolina, lo más aconsejable es apartar el vehículo a la derecha siempre que sea posible y apagar el motor.

De esta forma se ahorra combustible y se reduce el riesgo de quedarse sin calefacción o sin posibilidad de continuar el viaje más adelante.

Multiplicar la vigilancia y estar preparado para cualquier imprevisto

En definitiva, en condiciones meteorológicas adversas es necesario multiplicar la vigilancia y estar preparado para cualquier imprevisto. Mantener la distancia de seguridad, observar el comportamiento de otros vehículos y adaptarse constantemente al estado de la carretera son hábitos fundamentales.

Conducir con nieve exige paciencia, prudencia y preparación. Evitar el viaje cuando sea posible sigue siendo la mejor opción, pero si no hay alternativa, contar con el equipamiento adecuado y aplicar estas recomendaciones puede ayudar a que el desplazamiento sea más seguro.