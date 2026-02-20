Condena a 15 meses de prisión por agredir al alcalde de Soria, Carlos Martínez, actual candidato de PSOE CyL

Los hechos ocurrieron el 11 de junio de 2023, durante la noche del Lavalenguas

Compartir







La Audiencia Provincial de Soria ha condenado a un año y tres meses de prisión al varón que en junio de 2023 propinó dos puñetazos al alcalde de Soria y candidato del PSOE a la Junta de Castilla y León, Carlos Martínez. La condena se debe a un delito de atentado a la autoridad, por el que también se le ha impuesto una multa de siete meses con una cuota diaria de 15 euros.

Además, como autor de un delito leve de lesiones, ha sido condenado a un mes de multa (también a 15 euros diarios) y deberá indemnizar con 240 euros al agredido. La sentencia de la Audiencia Provincial puede ser recurrida ante el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León.

Los hechos ocurrieron el 11 de junio de 2023, durante la noche del Lavalenguas, cuando el condenado, con ánimo de menospreciar el principio de autoridad, se abalanzó sobre el alcalde, le insultó y le propinó un puñetazo en la zona maxilar y un segundo que no llegó a impactar. El agresor, sin antecedentes penales, estaba bajo los efectos del alcohol.

Como consecuencia de la agresión, el alcalde sufrió un traumatismo superficial

De ello tardó seis días en curar, aunque no fue necesario acudir al médico. Martínez declaró que no conocía al agresor y que todo ocurrió en cuestión de segundos. Tras la agresión, el acusado se encerró en el baño y fue sacado por la puerta de atrás para evitar más problemas.

Los testigos reconocieron sin ninguna duda al autor de los hechos. El acusado declaró que no recordaba nada de ese día por la ingesta alcohólica y que no conocía al alcalde.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

La sentencia absuelve al acusado del delito de injurias, al considerar que los insultos quedan incluidos en el delito de atentado a la autoridad, que es el que conlleva los 15 meses de prisión.