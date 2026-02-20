El cartel viral en una "casapuerta" de Cádiz: "No mees aquí, esto no es un Airbnb de esos"

Rocío Amaro 20 FEB 2026 - 16:06h.

Un vecino de la capital se hace viral con un aviso cargado de ingenio y "gaditanismo" para proteger su portal durante el Carnaval

Lunes de Carnaval en Cádiz, la gente se echa a las calles para celebrar su día grande

CádizEl Carnaval de Cádiz es ingenio, coplas y fiesta en la calle, pero para quienes viven en el casco histórico, también es una lucha constante por mantener la higiene de sus portales. Este año, un vecino ha decidido combatir el incivismo con la mejor arma que tiene ciudad, el arte.

La fotógrafa @tusmuertoa ha compartido en la red social X la imagen de un cartel colocado en una puerta que ya acumula más de 230.000 visualizaciones y que se ha convertido en el manifiesto de muchos gaditanos ante la masificación.

El aviso, al que no le falta razón de ser, comienza con un irónico "disfruta del Carnaval de Cádiz", pero pronto entra en materia con una advertencia directa: "Por favor no mees aquí, esto no es un Airbnb de esos, esto es una casapuerta gaditana".

El mensaje no solo señala el problema de la suciedad, sino que lanza un dardo a la proliferación de pisos turísticos que tensiona el centro de la ciudad durante estos días.

Una advertencia con sello local

Lo que ha desatado el fenómeno viral es la contundencia (y el gaditanismo) de la amenaza final en caso de no respetar la propiedad privada. "Como te vea meando te meto una 'patá en el pesho' que te encajo en Prensa y Revistas Willy", concluye el cartel, haciendo alusión al mítico quiosco de prensa situado en la Plaza del Palillero, un punto neurálgico del centro.

Las reacciones en redes sociales no se han hecho esperar, calificando el texto de "pura poesía" y "pureza sin más". Los usuarios han destacado el uso de términos tan propios como "casapuerta", una palabra que define la idiosincrasia de las fincas de Cádiz. "No hay palabra más gaditana", comentaba un usuario, mientras otros lamentaban que, a pesar de los numerosos aseos portátiles instalados por todo Cádiz, los vecinos se vean obligados a colocar este tipo de avisos.

Entre el humor y la indignación

Aunque la mayoría de los comentarios se han tomado el cartel con humor, la publicación también lanza un dardo sobre la falta de respeto hacia quienes habitan el centro durante la semana de Carnaval. "Qué triste que haya necesidad de decir que no se mea en las puertas de las casas", señalaba una usuaria en el hilo de la publicación, a lo que la autora de la foto respondía recordando que la ciudad está dotada de servicios públicos suficientes.

Entre las bromas, también ha habido quien ha intentado calcular la distancia real desde la casapuerta en cuestión hasta el quiosco de "Willy", valorando la potencia de esa hipotética "patá" que mandaría al infractor directamente al puesto de prensa.

Sea como sea, el cartel se ha convertido en el gran viral de este Carnaval 2026, demostrando que en Cádiz, hasta para pedir respeto, se hace con un sello inconfundible.