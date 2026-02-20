La Guardia Civil detiene en Colombia a uno de los principales "narcos invisibles" del Clan del Golfo

Asimismo, estaría vinculado con la administración de la herencia criminal de su primo 'Don Mario'

La Guardia Civil ha detenido en Medellín, en Colombia a un presunto narcotraficante conocido como 'Medio Labio', considerado uno de los principales operadores financieros del Clan del Golfo y referente de los denominados “narcos invisibles” o de cuarta generación.

La operación se ha desarrollado junto con la Policía Nacional de Colombia

En el marco de la operación GULUPA II, que ya permitió en octubre de 2025 desarticular una organización criminal responsable de introducir más de 120 toneladas de cocaína en Europa a través de los principales puertos de España, Bélgica y Países Bajos.

La investigación se inició en 2022 por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, cuando se logró identificar a varios objetivos de alto valor (HVT), responsables de coordinar gran parte de la cocaína que llegaba a los puertos europeos.

Según ha informado la Guardia Civil, la detención de 'Medio Labio' que habría garantizado el flujo económico y la disponibilidad de cargamentos de cocaína destinados a Europa ha permitido el completo descabezamiento de la rama logística y financiera del Clan del Golfo.

En concreto, los agentes apuntan que habría desempeñado durante más de dos décadas funciones de dirección financiera, blanqueo de capitales y coordinación internacional para estructuras vinculadas al Clan del Golfo.

Asimismo, los investigadores lo sitúan como uno de los máximos exponentes del narcotráfico internacional

Que opera desde estructuras empresariales aparentemente legales, evitando la exposición directa y delegando funciones en intermediarios y testaferros.

En este entramado, el detenido habría actuado como enlace financiero y estratégico entre los proveedores colombianos y las estructuras logísticas asentadas en Europa.

Asimismo, estaría vinculado con la administración de la herencia criminal de su primo 'Don Mario', fundador del Clan del Golfo, y habría consolidado relaciones con mafias europeas, cárteles mexicanos y redes asociadas al denominado Cártel de los Soles en Venezuela.

Según la investigación, también habría articulado rutas internacionales de tráfico de cocaína a través del corredor Colombia–Venezuela–Europa y África, así como una red de bodegas en Costa Rica y República Dominicana, donde se almacenaban cargamentos de hasta 20 toneladas.

La operación policial ha sido desarrollada por el Grupo Central Antidroga de la UCO, la Policía Nacional de Colombia (DIPOL), bajo la coordinación de EUROPOL y de la Unidad Técnica de Policía Judicial (UTPJ) a través del proyecto GDIN.