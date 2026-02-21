El conductor de la grúa municipal era un hombre de unos 40 años y el peatón fallecido tenía alrededor de 66 años

El conductor de la grúa municipal se encontraba transportando una furgoneta cuando sufrió un síncope

Compartir







GijónDos personas han fallecido este viernes en Gijón tras el "síncope" sufrido por el conductor de una grúa municipal que acabó atropellando a un peatón, según informa el Ayuntamiento de la ciudad.

El conductor de la grúa municipal se encontraba transportando una furgoneta por la avenida de Oviedo, en dirección a la avenida Constitución, sobre las 21:45 horas, cuando sufrió un síncope y acabó chocando ambos vehículos contra un establecimiento y atropellando a su paso a un peatón que se encontraba en la misma acera.

Tanto el conductor de la grúa como el peatón han fallecido.

El conductor era un hombre de unos 40 años

El consistorio subraya que el conductor de la grúa municipal era un hombre de unos 40 años mientras que el peatón fallecido tenía alrededor de 66 años.

En el operativo que actúa en el lugar del siniestro también ha intervenido el Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento, que cortó la batería de la grúa por seguridad.