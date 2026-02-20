Declarado culpable de asesinato el acusado del crimen de Boltaña, Huesca

En su veredicto, durante cuya lectura el procesado sollozaba, el jurado aprecia por unanimidad que Sergio D.E. fue el autor del crimen

El acusado del crimen de Boltaña, Huesca, niega ser el autor del apuñalamiento: no recordó los hechos hasta un año después

El tribunal del jurado ha declarado la noche de este viernes culpable de asesinato al hombre juzgado a lo largo de esta semana en la Audiencia de Huesca como presunto autor del crimen, tras una certera puñalada en el corazón con una navaja, de un joven en el exterior de un bar en la localidad altoaragonesa de Boltaña.

En su veredicto, durante cuya lectura el procesado sollozaba, el jurado aprecia por unanimidad que Sergio D.E. fue el autor de la muerte de la víctima, sobre la base del único testigo ocular de los hechos, pero únicamente por mayoría que su intención desde un primer momento era provocar la muerte de su oponente.

A tenor de este veredicto, el ministerio fiscal, que solicitaba inicialmente 14 años para el acusado por homicidio agravado, ha dejado en manos del magistrado presidente la valoración de la pena, mientras que los representantes de las acusaciones particulares han mantenido su petición de 25 años de cárcel por un delito de asesinato con alevosía.

Se marchó del bar y regresó con una navaja en la mano

Por su parte, la letrada de la defensa, Rocío Notivoli, ha expresado su oposición a las penas solicitadas por todas las acusaciones y ha instado, sobre la base de lo referido en el veredicto respecto al estado de embriaguez del procesado, la apreciación de una atenuante muy cualificada por consumo de alcohol en su cliente.

El jurado valora por unanimidad el relato de todos los hechos plasmados en el atestado realizado por la Guardia Civil en relación al incidente registrado en el bar de la plaza de Boltaña en octubre de 2023 tras una discusión por unas cervezas y la posterior reacción del acusado.

Así, el veredicto señala que al acusado se marchó a su casa en su coche y regresó un poco después con una navaja en la mano, con la que se dirigió a la víctima, y que tras intercambiar dos puñetazos, le asestó una puñalada en el corazón que le provocó la muerte.

En este punto es donde difieren dos de los miembros del jurado, para quienes la acción del procesado, cuya puñalada sólo entró 1,4 centímetros en el cuerpo del fallecido, no tenía como finalidad provocar la muerte.

Asimismo, el jurado estima que el acusado tuvo tiempo suficiente hasta el momento de su detención, en una pista próxima al río Ara, de deshacerse de su navaja para imposibilitar que fuera recuperada por los investigadores de la Guardia Civil, y que la navaja encontrada un día después del crimen bajo una de las sombrillas de la terraza del bar, arrojada por el principal testigo ahí por "miedo" a verse comprometido, no era la utilizada en la agresión.

El acusado, en su declaración se declaró inocente tras alegar que se marchó del lugar al ser increpado por la víctima y el principal testigo y que ya no regresó, unos hechos que aseguró haber recordado casi un año después del crimen debido al estado de shock que le provocó su detención.

Incidente de nulidad

Por otra parte, la letrada de la defensa ha expresado, en declaraciones a EFE, su intención de recurrir y plantear un incidente de nulidad en relación a la prueba pericial practicada durante el juicio, así como su valoración por una parte de los peritos judiciales.

Entre otras infracciones de ley, se ha referido al testimonio hecho por una de las forenses que practicaron la autopsia y que, según la abogada, no se ajustó al contenido del informe original.

Además, ha denunciado que esta forense exhibió ante el jurado la fotografía de una navaja con las cachas de madera como la que el camarero relató haber visto en poder del acusado, para argumentar que la herida en el corazón sufrida por la víctima era compatible con el filo, pero no con la navaja que arrojó el principal testigo bajo el pie de una de las sombrillas de la terraza, localizada un día después por la Guardia Civil a instancias del propio testigo.