El hombre utilizó un arma blanca, un machete de unos 60 centímetros, para cometer el crimen

Almudena, la madre del niño asesinado por su padre en Tenerife: tiene 26 años y se debate entre la vida y la muerte

Compartir







TenerifeEl Gobierno de Canarias ha condenado la agresión machista de la pasada madrugada en Arona de un hombre que ha acabado con la vida de un menor de 10 años --su hijo-- y el ingreso de su madre herida de gravedad en la UVI.

Con este último asesinato ya son nueve menores las víctimas de violencia de género en Canarias desde que se iniciara el cómputo en el año 2013.

El crimen

Los hechos se produjeron sobre las 01.00 horas de este viernes, en una vivienda de Cabo Blanco, en el municipio de Arona, lugar hasta el que se trasladaron agentes de la Guardia Civil, acompañados por una patrulla de la Policía Local, tras ser alertados por los vecinos que, según ha matizado el delegado del Gobierno en Canarias, Anselmo Pestana, en declaraciones a los periodistas, informaron de un altercado en una vivienda en la que estaban escuchando ruidos y gritos.

Una vez entraron los agentes en la vivienda encontraron al presunto autor de los hechos en un estado de excitación "tremenda" y a su hijo fallecido por una herida de arma blanca --un machete de unos 60 centímetros-- en su cabeza.

PUEDE INTERESARTE El juez envía a prisión al joven detenido por matar a la pareja de su madre en Barcelona

La madre del menor, en estado crítico

Seguidamente los agentes vieron que la madre del pequeño, de unos 26 años, estaba gravemente herida, ya que según ha especificado Pestana se encontraba en un estado que ha calificado de "tremendo, espantoso, con heridas en sus extremidades", teniendo que ser evacuada a un centro hospitalario, donde ha tenido que ser operada.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

El delegado ha mostrado su esperanza de que la madre "pueda salir de esta", admitiendo lo "dramático" de las circunstancias que ha vivido la mujer en estos "terribles momentos".

En el transcurso de los hechos, los agentes observaron que el padre del menor tenía el arma blanca y en el intento de reducirlo, finalmente tuvieron que realizar varios disparos, falleciendo el presunto autor de la muerte de su hijo.

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

Recursos de ayuda

Las víctimas de la violencia machista y su entorno pueden pedir ayuda en distintos recursos activos todos los días de la semana y las 24 horas del día: el teléfono 016, el correo electrónico 016-online@igualdad.gob.es y el canal del WhatsApp en el número 600 000 016.

En una situación de emergencia se puede llamar al 112 o a los teléfonos de emergencias de la Policía Nacional (091) y de la Guardia Civil (062) y, si no es posible hacer esa llamada, en caso de peligro existe también la opción de activar la aplicación ALERTCOPS, que envía una señal de alerta a la Policía con geolocalización.