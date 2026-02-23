El joven polaco de 15 años desapareció hace justo un año tras ser arrastrado por una gran ola

Alrededor de medio centenar de personas se concentraban este domingo para recordar al joven

Compartir







TenerifeAlrededor de medio centenar de personas se concentraban este domingo en la costa de La Guancha (Tenerife), en la piscina natural del Charco del Viento, en memoria de Arek, el joven polaco de 15 años desaparecido hace justo un año tras ser arrastrado por una gran ola, incidente en el que también se vio afectada su familia.

El acto, que contó con la presencia de los familiares del joven, que viajaron desde Polonia, fue organizado por la Asociación 'Canarias, 1500 km de Costa' con la colaboración del Ayuntamiento tinerfeño.

PUEDE INTERESARTE Localizan una mochila y mensajes grabados en la arena en la zona de búsqueda de Airam, el joven con autismo desaparecido en La Palma

"El apoyo de Canarias nunca nos hizo sentir solos"

Según relata la Asociación, la familia de Arek dedicó unas palabras de agradecimiento, expresadas en polaco, a toda Canarias, al Gobierno regional y a los medios aéreos, marítimos y terrestres desplegados en su localización. Hicieron, además, una mención especial a la labor de los voluntarios que participaron en tres operativos posteriores, convocados públicamente por la asociación una vez que se desactivó la emergencia de búsqueda oficial: "A pesar del resultado negativo, el apoyo de Canarias nunca nos hizo sentir solos", expresaron.

En estas labores participaron más de 30 personas, entre ellos bomberos, policías nacionales y locales, miembros de la Guardia Civil, buceadores y apneístas, aunque el resultado fue negativo.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Con emoción y muestras de dolor, el acto se desarrolló en el mismo lugar donde desapareció el joven. Durante la ceremonia se descubrió una placa conmemorativa donada por la Asociación.