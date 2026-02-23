Hallan una bomba de aviación alemana de la Guerra Civil en Santo Domingo-Caudilla, en Toledo

El artefacto explosivo era una bomba de aviación alemana de la época de la Guerra Civil

Agentes del grupo de especialistas en desactivación de explosivos (Gedex) de la Guardia Civil han recogido este lunes una bomba de aviación alemana, de la época de la Guerra Civil, que ha sido hallada semienterrada en el patio de una vivienda de Santo Domingo-Caudilla, en Toledo, y que ya ha sido detonada.

Tras recoger el artefacto, los agentes del Gedex lo han detonado en Val de Santo Domingo, según ha informado la Guardia Civil.

Fuentes del instituto armado han explicado que el artefacto fue encontrado a las 20:00 horas de este domingo, semienterrado en el patio de una casa, por el propietario de la vivienda, que está ubicada en la calle Pancique de Santo Domingo-Caudilla, una pedanía del municipio toledano de Val de Santo Domingo.

El artefacto explosivo era una bomba de aviación alemana de la época de la Guerra Civil, de 38 centímetros y con aletas en su parte trasera.