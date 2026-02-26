El caso de Carmen, Pepe o Lola y aquellos que dicen "no" a jubilarse: "Moriré con la toga puesta"

Pelayo Ortiz 26 FEB 2026 - 16:49h.

Y ¿ustedes? ¿son de los que piensan en la jubilación desde los 40 o son de los que prefieren trabajar hasta que el cuerpo se lo permita? Pues aunque parezca raro, hay gente que le gusta tanto lo que hace que piensa morirse con las botas puestas. Hemos hablado con mayores de setenta que siguen dándolo todo en el campo, en los tribunales y en tiendas de toda la vida.

Carmen lleva 70 años vendiendo los mejores cuchillos, navajas y tijeras de Madrid. Empezó de tendera con 12 años, no llegaba ni al mostrador. Una vida entera en pesetas dedicada al negocio familiar. "Me gusta trabajar, hablar con la gente". No quiere ni oír hablar de la jubilación."Representa una vida acabada y yo no la quiero acabar. Me moverá la vida, pero de momento, no. Quiero seguir luchando.

Manos trabajadas, las de Pepe. En el olivar de sus padres desde que era un crío. "Con 14 años nos mandaban coger las de abajo. Por obligación y porque lo disfruto. Antes en mula, hoy en tractor. Pese a sus 75 años le cuesta desprenderse de sus tierras."Me he criado en ello, me ha gustado. Llevo diciendo muchos años que me voy a retirar y no me retiro. Esto es vida, esto es vida.

El turno de oficio conoce bien a Lola desde 1981. 365 días año, 24 horas día. "Acababa de aprobarse la ley del divorcio. Ahí me puse la toga. No hay mayor satisfacción que el agradecimiento de un cliente. Sigue sintiendo todavía el placer del primer juicio, a sus 70 y muchos."Quiero morir con la toga puesta". Disfrutando del trabajo de sus vidas.