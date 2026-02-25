La presidenta insular llama a "la calma" porque, por ahora, se descarta una "erupción a corto o medio plazo" en la isla

Nuevo enjambre sísmico en el Teide, Tenerife, el tercero en la última semana: el riesgo para la población

TenerifeLa presidenta del Cabildo de Tenerife, Rosa Dávila, ha llamado hoy a "actuar con serenidad" tras las recientes informaciones sobre el aumento de la actividad volcánica en Tenerife, desde donde ya se trabaja "en divulgación, información y preparación" a la ciudadanía: "El Teide es probablemente el volcán más vigilado del mundo".

En rueda de prensa por acuerdos de consejo de gobierno, Dávila ha informado, además, que este martes, a las 20.00 horas, la isla registraba su sexto enjambre sísmico en casi tres semanas. En paralelo, el comité científico de PEVOLCA se reunirá de nuevo este viernes, a partir de las 10.00 horas, para actualizar la situación.

"Es importante actuar con serenidad, pero también con responsabilidad", defiende la presidenta insular, que ha querido lanzar un mensaje de "calma" a la población tinerfeña ante la diversidad de informaciones que circulan en los últimos días: "El Teide es probablemente el volcán más vigilado del mundo. Hoy se cuenta con instrumental con suficiente amplitud como para detectar cosas que hace 20, 30 o 50 años ocurrían de la misma manera".

Se trabaja "con responsabilidad"

Dávila ha insistido que desde el Cabildo ya se trabaja "con responsabilidad", iniciando, en el último año, un impulso a las actuaciones vinculadas al riesgo volcánico en la isla, ya sea en materia de divulgación e información, como preparación a la ciudadanía, como continuará próximamente con dos nuevos simulacros en la isla.

"Los grandes desafíos hay que afrontarlos con serenidad y responsabilidad. Es momento de pasar a la acción, y eso es lo que realiza el Cabildo, que ya impulsa la actualización de planes de emergencia con los municipios".

La presidenta insular ha recordado este miércoles la última actualización aportada por los científicos del comité del PEVOLCA, y es que en la isla capitalina se descarta, por ahora, "una erupción a corto o medio plazo". Ha enfatizado asimismo el trabajo del conjunto de organizaciones científicas, como el Instituto Geográfico Nacional y el Involcán, que continúan operando en la isla por garantizar una "información veraz y transparente".