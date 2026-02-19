No han trascendido informaciones sobre víctimas o daños

Registran un terremoto de magnitud 2,8 en Tabernas, Almería, el segundo en una semana

Compartir







LisboaUn terremoto de magnitud 4,1 en la escala abierta de Richter ha sacudido este jueves la capital de Portugal, Lisboa, sin que por ahora haya informaciones sobre víctimas o daños.

El Instituto Portugués del Mar y de la Atmósfera (IPMA) ha indicado en su página web que el epicentro del seísmo ha estado situado cerca de la localidad de Alenquer, situada entre Lisboa y Santarém, con el hipocentro ubicado a unos 15 kilómetros de profundidad.

Residentes en Lisboa han confirmado que el seísmo se ha sentido en la capital, mientras que las autoridades recomiendan a la población que sigan las instrucciones de los servicios de protección civil, según ha informado el diario portugués 'Expresso'.