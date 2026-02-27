Claudia Barraso 27 FEB 2026 - 16:50h.

Patricia Ramírez, la madre de Gabriel, ha publicado en sus redes sociales un emotivo homenaje por el octavo aniversario de su muerte

La desgarradora carta de Patricia Ramírez a su hijo Gabriel Cruz en su 16 cumpleaños: “¿Cómo felicitarte cuando la bruja parece que campa a sus anchas?”

Patricia Ramírez ha querido rendir un emotivo homenaje a su hijo, Gabriel Cruz, más conocido como ‘Pescaito’, el niño que desapareció hace ocho años y cuyo caso conmocionó a todo el país. Ahora, a través de sus redes sociales Patricia ha decidido publicar un mensaje acompañado de una canción que ha emocionado a miles de personas.

“Hace ocho años que te marchaste hacia tu mar, Gabrieloto”, comienza diciendo la madre del niño asesinado a manos de la pareja de su padre. En el vídeo, aparece un amigo de Patricia, llamado ‘el nano’ que le compuso una canción al pequeño. Además, en ese mismo vídeo aparece una foto de Gabriel de espaldas con una gorra y un bañador mirando hacia el mar.

“Hace unos años, Gabriel, “el nano” junto a otros de nuestros amigos hicieron esta versión por alegrías de girasoles pa bendecirte y protegerte de todo lo feo (en la playa de la caleta durante los carnavales de Cádiz)”, ha añadido en el pie de foto. Una publicación que, en apenas cuatro horas, ha recibido miles de me gustas.

El recuerdo y angustia de Patricia tras ocho años de la muerte de su hijo

Además, en sus historias de Instagram también ha compartido varias fotografías de otros usuarios que han querido rendir un homenaje al ‘pescaito’, con fotos del pequeño y de peces en el mar. En la publicación del vídeo, miles de personas han comentado con un emotivo texto dando fuerzas y ánimos a una madre que sigue llorando la dura pérdida de su hijo.

De hecho, el pasado verano Gabriel cumpliría 16 años. Y con motivo de este día, su madre le escribió una carta donde le recordaba con cariño, pero también con tristeza y con angustia tras lo sucedido. “Me gustaría regalarte mi vida para que tu volvieras y recordarte que las brujas están en los cuentos y si no, deben quedarse en los sumarios de sus actuaciones. Me gustaría regalarte un escenario donde tu pérdida no haya sido en mano”.

A través de un vídeo Patricia felicitó a su hijo hablándole con voz entre cortada por las lágrimas que aún sigue derramando ocho años después. Gabriel fue asesinado en 2018 en Níjar, Almería, por Ana Julia Quezada, la que entonces era la pareja de su padre.