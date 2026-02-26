Antonio, el vecino de San Fernando de Henares desaparecido desde hace días, aparece muerto en el río

Buscan a Antonio, un hombre de 68 años desaparecido en San Fernando de Henares, en Madrid

La Policía ha informado de la aparición del cuerpo sin vida en el río Henares de un varón de 68 y vecino de San Fernando de Henares que se encontraba en paradero desconocido desde hacía una semana.

Así lo ha confirmado el Ayuntamiento de San Fernando de Henares en un comunicado en el que además indica que la investigación del asunto está en manos de la Policía Judicial de la Policía Nacional. El alcalde, Javier Corpa, se ha puesto en contacto con los familiares para trasladarles su pésame por el fallecimiento de este vecino. Además, ha ofrecido los medios a disposición del Ayuntamiento para cualquier asunto que precisen.

El Ayuntamiento ha convocado para este viernes un minuto de silencio al mediodía frente a las puertas de la Casa Consistorial en la Plaza de España. Además, ha decretado un día de luto oficial en la localidad madrileña.

El vecino se encontraba en paradero desconocido desde hacía una semana, y en el operativo de búsqueda habían participado agentes de la Policía Local y Nacional, así como voluntarios de Protección Civil. El Ayuntamiento ha puesto en valor el trabajo de estas personas y de los vecinos que han colaborado con el dispositivo.

Convocan un minuto de silencio y un día de luto oficial

En el comunicado, el Ayuntamiento ha informado de que la policía fue quien comunicó la aparición del cadáver de Antonio Ruiz, quien se encontraba desaparecido desde el 20 de febrero. Este viernes han convocado una concentración a las 12:00 en la Casa Consistorial de la localidad para guardar un minuto de silencio en honor al fallecido. Del mismo modo, han decretado un día de luto oficial.

El alcalde de San Fernando de Henares se ha puesto en contacto con la familia para trasladarles el pésame en nombre de todos los vecinos. Además, les ha ofrecido todos los medios de la administración a su disposición.

El cuerpo de Antonio fue encontrado tras largas jornadas de búsqueda llevadas a cabo por parte de la Policía Local y Nacional, junto a los voluntarios de la Agrupación de Protección Civil. EL Ayuntamiento de San Fernando de Henares ha agradecido su labor a todas aquellas que han colaborado en la búsqueda del varón de 68 años.