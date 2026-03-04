El representante sindical ha criticado que los medios marítimos y terrestres de la Guardia Civil están "obsoletos"

Dos agentes de la Guardia Civil han resultado heridos este miércoles tras quedar a la deriva la patrullera 'Río Jiloca' en la que navegaban junto a otros tres tripulantes, a 2,5 millas al sur de Cabo de Gata, en Almería, al ser embestidos por una ola cuando acudían a interceptar narcolanchas.

El incidente se ha producido en torno a las 13:00 horas bajo unas condiciones marítimas muy adversas, con fuerza 7 en la mar. Según la información recabada por fuentes cercanas al suceso, un golpe de mar por la popa de la embarcación ha destrozado los cristales y el sistema eléctrico, dejando la nave sin motor y con vías de agua.

Tras recibir el aviso, el Centro de Coordinación de Salvamento Marítimo en Almería ha movilizado al helicóptero Helimer 221 y a la embarcación Salvamar Carina. Al auxilio también han acudido agentes de la Guardia Civil fuera de servicio desde el puerto.

Un portavoz de Salvamento Marítimo ha indicado que, finalmente, el rescate de los cinco tripulantes ha sido efectuado por el patrullero Serviola (P-71) de la Armada, que los ha trasladado hasta el Puerto de Almería, donde han sido desembarcados mediante la embarcación auxiliar del buque María Zambrano.

La Salvamar Carina se ha encargado de remolcar la patrullera accidentada

Según las fuentes, los dos agentes heridos presentan cortes en un brazo que requieren puntos de sutura y un esguince de tobillo, respectivamente, aunque no han precisado asistencia en ambulancia a su llegada a las instalaciones portuarias.

A raíz de este suceso, el secretario provincial de Jucil en Almería, Rafael Maldonado, ha denunciado el abandono institucional en la dotación de medios.

El representante sindical ha criticado que los medios marítimos y terrestres de la Guardia Civil están "obsoletos" y ha advertido de que las actuales embarcaciones no están preparadas para la lucha contra el narcotráfico ni para soportar la potencia del mar en situaciones de temporal.