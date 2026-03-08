Liderar en sectores dominados por hombres: la lucha de las mujeres para convertirse también en referentes

En ámbitos todavía más masculinizados, como el tecnológico, la presencia femenina sigue siendo especialmente reducida

Las mujeres que lideran sectores tradicionalmente dominados por hombres aún representan solo el 19% de quienes ocupan el cargo más alto en una empresa. Sus trayectorias rompen barreras y, con el tiempo, se han convertido en referentes para otras generaciones.

Es el caso de Susanna Antequera, directora general del despacho Antequera de Jáuregui y una de las abogadas más reconocidas del país. Su carrera no empezó fácil. Cuando decidió independizarse, recuerda que desde su antiguo bufete le advirtieron de las dificultades. “Ejercía en un despacho liderado por un señor. Cuando me despedí me dijo: vas a tener ciertas dificultades porque es un mundo liderado por hombres”. Aun así, creó su propia firma. “Es un ejemplo de luchar”, resume.

En el sector empresarial también hay mujeres que intentan cambiar las reglas desde dentro. Es el caso de Patricia Ayuela, consejera delegada de Línea Directa, que asegura que su objetivo es que la igualdad sea una realidad cotidiana dentro de la compañía.

Todavía hay ámbitos muy masculinizados

En ámbitos todavía más masculinizados, como el tecnológico, la presencia femenina sigue siendo especialmente reducida. Natalia Rodríguez se convirtió en la primera mujer en ganar el Premio Nacional de Innovación en su categoría tras crear su propia empresa de inteligencia artificial.

El talento, dicen ellas, nunca ha faltado. “No hace falta empoderarnos, ya somos poderosas”, defienden. Lo que a veces falta es visibilidad. Por eso iniciativas como las listas de liderazgo impulsadas por Forbes buscan poner nombre y apellidos a esas trayectorias. Según explica Vera Bercovitz, directora de contenidos de Forbes Women, el objetivo es dar espacio a profesionales que muchas veces no son tan conocidas: “Hay mujeres en sectores que no son tan visibles. La idea es que tengan su hueco, que se reconozca su trayectoria y, sobre todo, que sirvan de referente para las niñas que sueñen con ser CEO o liderar su propio proyecto”, explica.

Porque más allá de las cifras, el impacto de estas mujeres también se mide en influencia: abrir camino y convertirse en referentes.