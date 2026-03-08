Pedro Sánchez ha asegurado este domingo que no permitirá que "el odio sustituya a los derechos"

8 de marzo, Día Internacional de la Mujer: manifestaciones por toda España

Este domingo 8 de marzo se celebra el Día Internacional de la Mujer, una jornada en la que están convocadas manifestaciones, concentraciones y distintos actos en ciudades de toda España.

A lo largo de la mañana se han sucedido las declaraciones y mensajes institucionales con motivo del 8M, entre ellas las del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo.

Pedro Sánchez no permitirá que "el odio sustituya a los derechos"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha asegurado este domingo, en el marco de la celebración del Día Internacional de la Mujer, que no permitirá que "el odio sustituya a los derechos" y no se normalizará "la desigualdad", y llama a "no dar un paso atrás" en los avances conseguidos en igualdad, que "no son fruto de la casualidad", sino del "esfuerzo y empuje del movimiento feminista" a lo largo de las últimas décadas".

"En el Día Internacional de las Mujeres, lo decimos alto y claro: no permitiremos que el odio sustituya a los derechos. No vamos a normalizar la desigualdad, ni a dar un paso atrás. No dejaremos que el pasado avance. Más feminismo. Más igualdad", ha asegurado el líder del Ejecutivo en su cuenta de X.

Sánchez ha publicado un vídeo en el que agradece a las mujeres que abrieron camino cuando "nada era fácil", a las que "sostienen el país cada día" y a las jóvenes "que no están dispuestas a aceptar ni un solo paso atrás".

El presidente recalca que España "es un referente en materia de igualdad de género", lo que conlleva "una gran responsabilidad". Además, advierte de los riesgos de retroceso en derechos de las mujeres "cuando se banaliza la violencia machista, se intenta silenciar a las niñas en las redes o se desacredita el movimiento feminista para dividir y enfrentar".

"El feminismo es todo lo contrario, es una causa de derechos humanos. Es igualdad salarial, es dignidad en el trabajo y poder vivir sin miedo y es que nuestras hijas tengan más oportunidades que sus madres y seguir rompiendo techos de cristal. Por eso, lo decimos alto y claro, no vamos a permitir que el odio sustituya los derechos y no vamos a normalizar la desigualdad. No dejaremos que el pasado avance", concluye Sánchez.

Alberto Núñez Feijóo reconoce "la contribución de todas las mujeres a la sociedad"

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha felicitado este domingo 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, con un mensaje en X en el que ha reconocido "la contribución de todas las mujeres a la sociedad" y ha destacado su papel en "construir una España mejor" con su "talento, esfuerzo y compromiso".

"En este Día Internacional de la Mujer, quiero reconocer y agradecer la contribución de todas las mujeres a nuestra sociedad. Con su talento, esfuerzo y compromiso hacen cada día una España mejor. Feliz 8M a todas las mujeres de nuestro país", ha publicado Feijóo en su perfil de X.

El líder del PP ha acompañado su mensaje con un vídeo de una visita al Museo del Prado en el que subraya "el papel crucial de las mujeres" en la historia y el presente de la institución. En su intervención menciona a la reina María Isabel de Braganza, impulsora de la creación del museo como espacio abierto al público, y a Isabel de Farnesio, cuyo legado como coleccionista y mecenas "engrandeció la colección real que hoy se exhibe".

"Gracias a ellas, el Prado es hoy una de las grandes cartas de presentación de España al mundo", afirma el presidente del PP, que también destaca la labor de las trabajadoras actuales del museo -comisarias, restauradoras, administrativas o vigilantes-, que representan alrededor del 60 por ciento de su personal. "El presente y el futuro del Prado también lleva nombre de mujer", añade Feijóo en el vídeo.