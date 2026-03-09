La situación ha obligado a activar todos los protocolos de seguridad: se ha detenido la descarga y se ha cerrado la actividad tras detectarse un fuerte olor a gas

La Autoridad Portuaria, junto al Servicio de Extinción de Incendios de la ciudad, está midiendo la presencia de gas en las galerías y trabajando para su eliminación

MelillaEl puerto de Melilla ha ordenado el cierre de su actividad por una fuga de gas que se ha producido en la mañana de este lunes durante la descarga de gas butano desde un buque, lo que ha provocado un fuerte olor a esta sustancia en las instalaciones portuarias.

La Autoridad Portuaria de Melilla, a través de una nota, ha informado de que esta incidencia se ha producido a las 9:10 horas, durante dichas labores de descarga desde un buque a las instalaciones de la empresa Atlas, dedicada a la distribución de bombonas de butano.

Cierre de la actividad en el Puerto de Melilla tras la fuga de gas

La fuga de gas se ha detectado en una tubería enterrada de la propia compañía, concretamente en el muelle Nordeste III, el más alejado de la ciudad. La situación, no obstante, ha obligado a activar todos los protocolos de seguridad. En consecuencia, se ha detenido la descarga y se ha cerrado la actividad en el puerto comercial, primero en la zona de acceso restringido y posteriormente también en la zona pública tras constatarse el fuerte olor a gas en la misma.

El buque saldrá de puerto lo antes posible para fondear en la zona habilitada para mercancías peligrosas, según la Autoridad Portuaria, que ha dado aviso a todos los organismos relacionados.

Mediciones de la presencia de gas y tareas para su eliminación en el Puerto de Melilla

De igual modo, la Autoridad Portuaria, junto al Servicio de Extinción de Incendios de la ciudad, está midiendo la presencia de gas en las galerías y llevando a cabo tareas para su eliminación.

Según han indicado, el puerto de Melilla reabrirá sus instalaciones “a la mayor brevedad posible”, una vez completadas estas actuaciones y tras ser eliminado cualquier riesgo.