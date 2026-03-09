Patricia Martínez 09 MAR 2026 - 06:30h.

El incendio dejó su vivienda inhabitable y los vecinos se han volcado para ayudar a reconstruirla

Carmen perdió a su hijo menor enfermo, solo unos días después del incendio

CulleredoCarmen lo perdió casi todo en apenas una semana. Hace solo unos días, la planta superior de la casa donde vivía acabó calcinada por las llamas. La vivienda, ubicada en Cadaval, en una zona rural de Culleredo quedó arrasada por un incendio, que se inició en un colchón de una habitación de la planta superior, donde estaba su hijo menor, enfermo.

Todas las pertenencias y recuerdos de la familia desaparecieron con el incendio. Pero al dolor de la pérdida de la vivienda, a Carmiña, como la conocen en su pueblo, se le une otro más grande. Solo unos días después del incendio, su hijo enfermo fallecía. Alberto tenía 53 años y estaba en la casa en el momento del incendio. Las quemaduras en las piernas que sufrió durante el incendio complicaron su situación y Carmiña perdió también a su hijo esta semana.

Pero ya desde un primer momento, Carmiña no ha estado sola. Primero unos familiares la acogieron, porque no podía quedarse en su casa. Ahora, una enorme ola de solidaridad recorre Culleredo, creciendo día a día, para ayudarla a recuperar su casa.

"Es una persona increíble que no merece todo lo que le está pasando", cuenta Marcos

“Nos empezamos a llamar, a contactar, porque teníamos que hacer algo, es una persona increíble, que no merece todo lo que está pasando” cuenta Marcos Méndez, presidente de la asociación vecinal de Castro-Laxe. Y se pusieron en marcha.

Quieren devolverle un hogar a Carmen, a su hijo mayor y su nieta. "Están muy tocados porque se quedaron sin nada, sin casa, sin pertenencias, sin un hijo, que murió tres días después, explica Méndez sobre el duro momento que atraviesa esta familia del pueblo. Y por eso, desde la asociación se han puesto manos a la obra con una campaña solidaria para echarle una mano a la familia. A la campaña se ha unido el músico Abel Franqueira, y ya cuentan con el apoyo de decenas de profesionales del sector cultural.

El evento solidario está programado para el 21 de marzo

La respuesta ha sido abrumadora, y ha logrado reunir a unos 50 artistas con los que preparan un concierto solidario, programado para el próximo 21 de marzo, en el pabellón de Castro-Laxe del pueblo. Todos participarán de manera altruista, para recaudar fondos para que Carmen pueda recuperar su casa, y parte de su vida.

“Será un evento durante un día entero, porque mucha gente nos ha llamado, muchos músicos, bares, locales, todos se están volcando para ayudar”, cuenta Marcos.

La jornada solidaria incluirá una andaina solidaria por la mañana, también una sesión vermú con músicos del pueblo, y también habrá comida. “Muchos bares se han volcado para participar ofreciendo diferentes tapas”, explica Marcos. El evento incluirá también actividades para niños, y música en directo por la tarde, con cuatro grupos ya confirmados. Además, habrá un mercadillo solidario on objetos que están donando los vecinos, para recaudar fondos.

“Es increíble la cantidad de llamadas y todos lo que nos ofrecen para ayudarla, sabíamos que íbamos a tener mucho apoyo”, explica Marcos emocionado, “pero no imaginábamos tanta solidaridad, es increíble lo que estamos recibiendo”, añade. Y remata pidiendo el deseo que todos los vecinos de Culleredo comparten: “Ojalá que pronto pueda tener su casita y pasar en ella sus últimos años de vida y ser feliz”.