Claudia Barraso 10 MAR 2026 - 17:02h.

Carlos Ardanaz, conocido como 'El Puma' de Olite, ha fallecido a los 59 años tras una larga lucha de dos años contra la ELA

La desgarradora carta de Carlos Ardanaz, el 'Puma' de Olite, tras casi tres años luchando contra la ELA: "He decidido morir"

Carlos Ardanaz Baigorri, ‘El Puma’ de Olite, Navarra, ha fallecido este martes en su domicilio. Lo ha hecho rodeado de sus familiares: de su mujer María y de sus dos hijos, Tamara y Carlos, quienes han afirmado que se despidió de ellos dándoles las gracias y con un ‘te quiero’ y una sonrisa.

Hace apenas unos días, su mujer publicó una carta que le dictó su marido, enfermo de ELA desde septiembre de 2023. El matrimonio llevaba desde entonces solicitando medidas de ayuda para el ‘Puma’. Sin embargo, las ayudas nunca llegaron y esto le hizo tomar una decisión: solicitar la eutanasia, según recoge 'Diario de Navarra'.

“Me he visto obligado a tomar una decisión que no quiero. Yo quiero vivir con dignidad, pero esta enfermedad necesita unas ayudas que nunca llegan. Mis necesidades vitales están arrasando a mi familia, dejándola destrozada, especialmente a mi cuidadora principal y esposa, María”.

Una decisión que no ha sido fácil, pero que como explicaba en su propia carta, lo hacía por el sufrimiento que le provocaba tanto a él como a su familia esta enfermedad. El matrimonio estaba esperando una respuesta tras su visita al Parlamento el pasado 8 de octubre de 2025, pero, debido a la falta de respuestas y de ayuda para que Carlos pudiese recibir esos cuidados en su domicilio, decidió solicitar la eutanasia.

Solicitó la eutanasia porque las ayudas no llegaban

Por ello, Carlos solicitó la ayuda médica para morir (eutanasia) que es legal en España desde 2021 para mayores de edad con una enfermedad grave/incurable o padecimiento crónico que cause un sufrimiento insoportable. Requiere dos solicitudes escritas voluntarias, separadas por 15 días, evaluación médica y aprobación de una Comisión de Garantía y Evaluación.

Su familia ha confirmado que ha muerto rodeado de los que más le querían y sus últimas palabras fueron un 'te quiero', muy posiblemente dirigido a María, su mujer y quien nunca se ha separado de él, cuidándole y ayudándole durante su lucha, y dando las gracias a todos ellos por lo que han hecho por él.