Celia Molina Navarra, 05 MAR 2026 - 13:45h.

El navarro, que fue diagnosticado de ELA en septiembre del 2023, ha comunicado a través de una carta que ha decidido morir

María, la mujer de Carlos Ardanaz Baigorri, conocido popularmente como 'El Puma' de Olite, Navarra, ha hecho pública una carta que le ha dictado su marido, enfermo de ELA desde el septiembre de 2023. Aunque el matrimonio se presentó personalmente en el Parlamento de Navarra para solicitar las ayudas que se aprobaron con la Ley ELA - la normativa garantiza ayudas de hasta casi 10.000 euros mensuales para pacientes en fases avanzadas - Carlos ha tomado la decisión de solicitar la eutanasia:

"Hacemos pública esta decisión para que llegue a los políticos, a las asociaciones y a todas las personas que tienen en su mano hacer efectivo el derecho a una vida digna para los enfermos de ELA. En octubre, estuvimos en el Parlamento de Navarra suplicando con toda humildad. Transmitimos nuestro sufrimiento y pedimos ayuda y avance. La Ley ELA fue aprobada en 2024, pero estamos en 2026, con muchas muertes por el camino. Seguimos sin ayudas. ¡Los enfermos de ELA no tenemos tiempo!", comienza su desgarrador texto.

"Tras esperar una respuesta a nuestra visita al Parlamento el 8 de octubre de 2025, una respuesta a nuestro ‘auxilio’ y al de mis compañeros que también están sufriendo, me he visto obligado a tomar una decisión que no quiero. Yo quiero vivir con dignidad, pero esta enfermedad necesita ayudas a domicilio que se prometen y nunca llegan", añade, en referencia a los miles de euros que debería haber recibido ya como paciente avanzado de la ELA y con los que él y su mujer podrían haber pagado la ayuda de un cuidador profesional.

"Mis necesidades vitales están arrasando a mi familia, dejándola destrozada, especialmente a mi cuidadora principal y esposa, María. Y si sigo esperando, se acabarán las fuerzas. Es un precio demasiado alto que pagar, porque vosotros habéis optado por el silencio como respuesta. Me da mucha pena marcharme, pensando que quienes nos gobiernan miran hacia otro lado ante necesidades vitales que requieren atención y, en su lugar, se pasan la responsabilidad unos a otros mientras el tiempo pasa y fallecemos en la lucha por sobrevivir", continúa su carta dirigida al Gobierno de Navarra.

"En aquella reunión en el Parlamento ya os lo comuniqué: en vuestras manos estaba mi dignidad y mi calidad de vida. Con vuestro silencio, casi seis meses después, y con la misma humildad, hoy dedico estas palabras al Gobierno de Navarra: Gracias a vuestros hechos —o mejor dicho, a vuestros no hechos— he tomado mi decisión. He decidido morir", ha concluido este paciente de ELA.

Por ello, Carlos va a solicitar la ayuda médica para morir (eutanasia) que es legal en España desde 2021 para mayores de edad con una enfermedad grave/incurable o padecimiento crónico que cause un sufrimiento insoportable. Requiere dos solicitudes escritas voluntarias, separadas por 15 días, evaluación médica y aprobación de una Comisión de Garantía y Evaluación.