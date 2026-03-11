La wateporlista recibe cientos de comentarios de odio por su físico a través de redes sociales, a pesar de ser campeona olímpica

Pedro Sánchez presenta la herramienta 'Hodio' que mide el alcance de los discursos de odio en redes

Compartir







Pedro Sánchez ha vuelto a hablar de redes sociales para anunciar la puesta en marcha del proyecto 'Huella del Odio', un instrumento para intentar medir la polarización en las redes sociales. "A partir de ahora, creo que las redes sociales tendrán que rendir cuentas públicamente por cada contenido de odio que permitan". Estas han sido las palabras del presidente para anunciar el proyecto.

Esa herramienta se va a llamar 'Hodio' y permitirá medir la presencia, la evolución y el alcance de los discursos de odio en las redes. El objetivo es que las grandes plataformas asuman su responsabilidad.

PUEDE INTERESARTE España prohibirá el acceso a las redes sociales a menores de 16 años: las plataformas no podrán manipular los algoritmos para amplificar contenido ilegal

Thiambou Laye e es actor y hace vídeos cómicos o de sus interpretaciones que sube a su perfil de redes sociales, donde recibe odio y amenazas de muerte a diario: "Te voy a cortar la cabeza, te vas a volver al Congo". Estos son algunos de sus comentarios más habituales. "Son perfiles falsos", dice él sobre las cuentas de las que recibe este odio.

Un seguimiento y rastrear estas cuentas podría acelerar el proceso para dar con los que escriben estos comentarios, pero la colaboración de las plataformas es primordial para que el odio deje de acosar a través de la pantalla: "Lo que no voy a hacer es callar para que tengan el gusto de seguir", añade.

El caso de Paula

La waterpolista Paula supo lo que era tocar el cielo, ganar un oro olímpico, representarnos a toda España y aún así es una de las víctimas de redes sociales. "Alguien sabe si flota o se hunde", "tenemos una gorda en waterpolo, supongo que es la portera". "Lo de boya le viene que ni pintado", son algunos de los comentarios en sus publicaciones. "Si yo lo he recibido en ese momento, ¿quién no lo estará recibiendo?", ha comentado la deportista.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

En Internet, el tentáculo del odio llega a todas partes. En su libro XXL, Paula le planta cara y lanza un flotador a todas las víctimas que como ella, tienen que enfrentarse a amenazas de muerte, insultos y vejaciones por parte de ciertos usuarios e incluso cuentas falsas.