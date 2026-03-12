Córdoba prohíbe acceder a sus edificios municipales con prendas que oculten el rostro

El Ayuntamiento de Córdoba aprueba prohibir el acceso a espacios municipales con prendas que oculten el rostro para facilitar la identificación

El Pleno del Ayuntamiento de Córdoba ha aprobado este jueves prohibir el acceso a espacios municipales o de acceso público con prendas que oculten total o parcialmente el rostro e impidan o dificulten la identificación de la persona, con el fin de garantizar la seguridad, la convivencia y el correcto funcionamiento de los servicios municipales.

La moción, aprobada con el voto a favor de PP y Vox y el rechazo de PSOE e IU, señala que la regulación será aplicable en dependencias, instalaciones y edificios de titularidad municipal o abiertos al público, incluyendo especialmente dependencias administrativas municipales y centros y servicios públicos de carácter educativo, social, cultural o asistencial gestionados por el Ayuntamiento.

El texto establece la prohibición de acceso o permanencia utilizando vestimenta, prendas o accesorios que oculten el rostro de forma que imposibiliten o dificulten la identificación, salvo en los casos en los que la ocultación sea necesaria por razones médicas, sanitarias o higiénicas.

También se permitirá su uso cuando responda a exigencias laborales, profesionales o de protección individual debidamente justificadas, cuando se produzca de forma temporal en actividades culturales, festivas, tradicionales o deportivas autorizadas o cuando esté motivado por condiciones meteorológicas adversas.

Antes de la intervención de los grupos municipales, la presidenta de la Junta Islámica, Isabel Romero, criticó que la propuesta inicial de Vox, que aludía expresamente al uso del burka o niqab, haya sido consensuada con el PP y haya acabado convirtiéndose en "un trampantojo" que puede señalar a una parte de la población.

Por su parte, la portavoz municipal de Vox, Paula Badanelli, ha afirmado que la moción busca "garantizar la seguridad" y la igualdad de todos los ciudadanos, por lo que "no va de religión ni de ideología", mientras que el delegado de Seguridad, Jesús Coca, ha defendido que se trata de regular que quien esté en una dependencia municipal pueda ser identificado.

En cambio, la concejala del PSOE Alicia Moya ha señalado que Vox presentó la moción para "verter su odio hacia el islam" y que el PP se ha limitado a eliminar las palabras burka y niqab, lo que para el grupo municipal de Hacemos Córdoba supone "blanquear lo que realmente están acordando".