Conseguir una cita presencial en la Seguridad Social se ha convertido en un verdadero reto: esperas de hasta 20 días y múltiples trámites digitales

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Quienes hayan intentado pedir cita para solicitar la pensión o para pedir la prestación por desempleo, o simplemente para cualquier gestión de la Seguridad Social, podrán comprobar que hay esperas de hasta 20 días para poder conseguir una cita. Esperas de casi un mes que ya están ocasionando muchos problemas a algunas personas.

En el mejor de los casos, la cita puede demorarse 20 días, pero en otros casos la espera puede ser de hasta meses. El equipo de Informativos Telecinco ha intentado coger una cita en varias administraciones, pero la barrera de trámites ha sido casi infinita. Solo para coger una cita los trámites que una persona tiene que hacer son incontables.

"Hay muchas ciudades donde es imposible conseguir una cita presencial", afirma Enrique García, portavoz de la OCU. La reportera Victoria Talero se ha desplazado hasta Sevilla, donde se encuentra la misma situación en una oficina de la ciudad. Allí ha podido hablar con Macarena, una joven que pidió cita hace un mes y que hasta hoy no ha acudido a ella.

Los problemas de algunas personas con los trámites digitales

Por eso, al conocer esta situación, mucha gente ha optado por presentarse directamente en la administración. En A Coruña, la reportera Laura Quejeiro, confirma que una oficina es la única que puede dar una cita presencial, pero que mucha gente se desplaza hasta allí sin una oportunidad.

"Lo intenté dos veces, más no", "He tenido que llamar a las ocho y si hay suerte conseguiré cita", dicen algunos de los vecinos que siguen intentando conseguir una cita para hacer una de estas gestiones. "Yo quiero poder hablar con alguien, porque ahora todo es por máquina".

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"Son trámites a veces complejos, entonces las personas que no tienen capacidades digitales, no pueden pedir cita", desde la OCU piden eliminar la necesidad que coger una cita previa, ya que esto implica pasar por numerosos trámites digitales, que en muchas ocasiones son inalcanzables para algunas personas, y por hasta 20 días de esperas.