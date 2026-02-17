El Mecanismo de Equidad Intergeneracional viene acompañado por el aumento del graven por la cuota de solidaridad a los salarios más altos

En enero cobrarás menos: así afectará la subida del Mecanismo de Equidad Intergeneracional a tu nómina

Compartir







El Mecanismo de Equidad Intergeneracional, más conocido por sus siglas MEI, sigue restándonos pequeñas cantidades en nuestras nóminas con el objetivo de rellenar la debilitada "hucha de las pensiones". En paralelo, los trabajadores con sueldos más altos sufren los efectos de la subida de la cuota de solidaridad en 2026. Ambos conceptos fueron actualizados por el Gobierno en el nuevo decreto que ya cuenta con el apoyo de la mayoría de fuerzas parlamentarias y que en breve será sometido a votación en el Congreso de los Diputados.

PUEDE INTERESARTE La cara oculta del Mecanismo de Equidad Intergeneracional: puede pasar factura a tu futura pensión

Qué es el MEI y por qué se actualiza en 2026

El MEI es un recargo aplicado sobre la base de cotización por contingencias comunes. Se introdujo en 2023 con un tipo del 0,6 % y aumenta cada año una décima hasta 2029. Su finalidad es nutrir el Fondo de Reserva de la Seguridad Social, también conocido como "la hucha de las pensiones", sirviendo de colchón financiero para afrontar tensiones futuras en el gasto en pensiones.

En 2026, el MEI alcanza el 0,90 % de la base de cotización. Este incremento está previsto en la normativa y forma parte del calendario de subida progresiva pactado en la reforma. El MEI se reparte entre empresa y trabajador, siguiendo la misma lógica que las cotizaciones por contingencias comunes. En 2026, el reparto queda así:

0,75 % a cargo de la empresa

0,15 % a cargo del trabajador

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Esto significa que cada mes, sobre la base de cotización, se aplica este recargo adicional. Para un trabajador con una base de 2.000 euros, el descuento sería de 3 euros mensuales en su nómina, mientras que la empresa asumiría 15 euros adicionales en costes laborales.

Aunque el impacto individual es reducido, su efecto agregado es significativo para reforzar la financiación del sistema.

Bases máximas de cotización y cuota de solidaridad

La actualización del MEI coincide con otra medida relevante: la subida de las bases máximas de cotización en 2026. El Gobierno ha confirmado este incremento en el BOE, lo que implica que los salarios más altos aportarán más a la Seguridad Social.

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

Este año, la Base Máxima de Cotización se ha situado en los 5.101,20 euros mensuales (61.214,40 euros anuales), tras una revalorización del 3,9 % vinculada al IPC más un recargo adicional de 1,2 puntos porcentuales.

Sin embargo, la gran novedad de este ejercicio es la aceleración de la Cuota de Solidaridad. Este es un gravamen adicional que se aplica exclusivamente sobre el tramo del salario que excede la base máxima de cotización. Su objetivo es que los salarios más elevados, que hasta hace poco no cotizaban por la parte de su renta que superaba el tope legal, contribuyan de forma progresiva al sistema.

Para 2026, los tipos de esta cuota de solidaridad se estructuran en tres tramos:

Primer tramo (hasta un 10% sobre la base máxima): Un tipo del 1,15%. Segundo tramo (entre el 10% y el 50% de exceso): Un tipo del 1,25%. Tercer tramo (más del 50% de exceso): Un tipo del 1,46%.

Al igual que el MEI, esta cuota se reparte entre empresa y trabajador (aproximadamente un 80 % y un 20 % respectivamente). Así, un directivo con un salario de 8.000 euros mensuales pagará el MEI sobre sus primeros 5.101,20 euros y, adicionalmente, la cuota de solidaridad sobre los 2.898,80 euros restantes, repartidos según los tramos anteriores.

El fin último de esta arquitectura financiera es evitar que el peso de la jubilación de los nacidos entre 1958 y 1977,, también conocida como la generación del 'baby boom' recaiga exclusivamente sobre las generaciones más jóvenes a través de recortes en las prestaciones. Con el MEI, el Gobierno prevé recaudar este año cerca de 3.700 millones de euros destinados al Fondo de Reserva.