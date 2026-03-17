Claudia Barraso 17 MAR 2026 - 17:34h.

El padre de uno de los jóvenes que hizo el 'simpa' en un restaurante de Tenerife, se entera de lo que hizo por redes y paga la cuenta

Un restaurante de Orense, víctima de un curioso 'simpa': les pagan la cuenta con 10 rublos, 11 céntimos de euro

Compartir







El restaurante ‘Guarniche El Fogón’, Tenerife, denunció en redes sociales que tres jóvenes se fue sin pagar una cuenta de 200 euros. El encargado salió corriendo, pero huyeron antes de que pudiese detenerlos. “Uno de ellos y yo enfocamos la mirada y con eso me dijo muchas cosas. Mi actuación fue salir hacia la puerta y lo veo corriendo”, dijo en declaraciones a Radio Televisión Canaria.

Salieron huyendo en un coche de alquiler, relata el dueño. Desde el restaurante decidieron compartir las imágenes del coche huyendo y la historia llegó hasta uno de los padres implicados, que decidió presentarse en el lugar y dar la cara por su hijo. El hombre era un cliente habitual del establecimiento y cuando llegó estaba “muy avergonzado” tras enterarse de lo que había hecho junto a sus amigos.

PUEDE INTERESARTE Más de 10.000 euros de multa a un restaurante de Madrid por cobrar 100 euros a clientes que no acudían a su reserva

El hombre llegó al establecimiento con mucha vergüenza por lo que había hecho su hijo. Pidió perdón por lo ocurrido y decidió abonar él la cuenta que habían hecho los implicados. “¿Se acuerdan del ‘simpa’ de casi 200€ que nos hicieron ayer? Pues hoy ha venido el padre de uno de los chicos, visiblemente avergonzado, a pagar la cuenta. Resulta que además es cliente habitual nuestro. Vio las imágenes y no dudó en venir personalmente a hacerse cargo de la cuenta de su hijo y sus amigos”.

PUEDE INTERESARTE Reclaman a Dani García seis millones de euros por su negocio de comida a domicilio: la defensa del chef

El agradecimiento del restaurante al padre

A través de una fotografía del padre y el dueño del restaurante dándose la mano y con una sonrisa, el restaurante agradecía la acción del hombre y comunicaba en su perfil de Instagram que la cuenta había sido pagada. “Desde aquí solo podemos agradecerle el gesto y la honestidad que ha demostrado. Ojalá los hijos aprendan algo de la honradez y los valores de su padre, porque gestos así dicen mucho de una persona”.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

“Gracias de corazón”, terminaban diciendo en el post. En la fotografía volvieron a mostrar el coche con el que huyeron los jóvenes y una foto de su padre acudiendo hasta el lugar para pagar la deuda que dejó su hijo junto a sus amigos.

Los jóvenes parecía que tenían todo planeado: pidieron lo más caro de la carta, como explica el encargado en una entrevista para ‘Televisión Canaria’. “La honradez de ese hombre nos partió el alma”, reconocía el trabajador hablando del padre de uno de los implicados.