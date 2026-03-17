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Un padre acude a un restaurante a pagar el 'simpa' de 200 euros que dejó su hijo tras huir del lugar: se enteró por redes

Un padre acude a un restaurante a pagar la deuda de 200 euros que dejó su hijo tras huir del lugar: se enteró por redes
Un padre paga el 'simpa' de su hijo y unos amigos en un restaurante tras enterarse por redes.. RRSS
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El restaurante ‘Guarniche El Fogón’, Tenerife, denunció en redes sociales que tres jóvenes se fue sin pagar una cuenta de 200 euros. El encargado salió corriendo, pero huyeron antes de que pudiese detenerlos. “Uno de ellos y yo enfocamos la mirada y con eso me dijo muchas cosas. Mi actuación fue salir hacia la puerta y lo veo corriendo”, dijo en declaraciones a Radio Televisión Canaria.

Salieron huyendo en un coche de alquiler, relata el dueño. Desde el restaurante decidieron compartir las imágenes del coche huyendo y la historia llegó hasta uno de los padres implicados, que decidió presentarse en el lugar y dar la cara por su hijo. El hombre era un cliente habitual del establecimiento y cuando llegó estaba “muy avergonzado” tras enterarse de lo que había hecho junto a sus amigos.

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El hombre llegó al establecimiento con mucha vergüenza por lo que había hecho su hijo. Pidió perdón por lo ocurrido y decidió abonar él la cuenta que habían hecho los implicados. ¿Se acuerdan del ‘simpa’ de casi 200€ que nos hicieron ayer? Pues hoy ha venido el padre de uno de los chicos, visiblemente avergonzado, a pagar la cuenta. Resulta que además es cliente habitual nuestro. Vio las imágenes y no dudó en venir personalmente a hacerse cargo de la cuenta de su hijo y sus amigos”.

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El agradecimiento del restaurante al padre

A través de una fotografía del padre y el dueño del restaurante dándose la mano y con una sonrisa, el restaurante agradecía la acción del hombre y comunicaba en su perfil de Instagram que la cuenta había sido pagada. “Desde aquí solo podemos agradecerle el gesto y la honestidad que ha demostrado. Ojalá los hijos aprendan algo de la honradez y los valores de su padre, porque gestos así dicen mucho de una persona”.

“Gracias de corazón”, terminaban diciendo en el post. En la fotografía volvieron a mostrar el coche con el que huyeron los jóvenes y una foto de su padre acudiendo hasta el  lugar para pagar la deuda que dejó su hijo junto a sus amigos.

Los jóvenes parecía que tenían todo planeado: pidieron lo más caro de la carta, como explica el encargado en una entrevista para ‘Televisión Canaria’. “La honradez de ese hombre nos partió el alma”, reconocía el trabajador hablando del padre de uno de los implicados.

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