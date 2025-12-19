Un restaurante, sancionado por las penalizaciones a clientes que cancelaban con menos de 24 horas de antelación o no se presentaban

¿Qué les parece que un restaurante cobre una penalización si no se presentan a una reserva? Más allá del debate, se ha producido la primera multa de más de 10.000 euros por algo parecido.

Un restaurante de Madrid, El Invernadero, ha sido multado porque sancionaba con 100 euros a los clientes que cancelaban con menos de 24 horas de antelación o que no se presentaban. Una cantidad considerada "abusiva" porque, de hecho, esa sanción superaba incluso el precio de algún menú de ese restaurante. La sanción al local ha sido impuesta por la Dirección General de Comercio, Consumo y Servicios de la Comunidad de Madrid.

FACUA-Consumidores en Acción, en estos casos, propone que se tenga en cuenta la cantidad de clientes. No es lo mismo perder una mesa de dos comensales que, por ejemplo, una de 10. Pide también que también se valore la anticipación, la antelación con la que se realiza esa cancelación y que, en base a ello, se establezca una sanción proporcionada, porque no es lógico que para un restaurante sea más rentable la cancelación que prestar el servicio.

El debate sobre las cancelaciones en los restaurantes, el precio de las reservas y las multas a los clientes

Encontramos muchos casos en España. Elena Garmendia, propietaria del restaurante La Carpintería, advierte por teléfono del precio de la reserva: "Son cinco euros por persona". Ya sabe lo que le puede pasa si pone cubiertos y platos de más. "Tenemos muy malas experiencias", explica. "Hemos previsto extras y hemos comprado género que es perecedero. Tú reestructuras tu comedor para esas mesas. Dejas de atender otras mesas, y luego aparecen los que aparecen", añade.

Maríano García, propietario del restaurante Donald de Sevilla, también ha tenido que pedir dinero por adelantado. "Si son 20, me tienen que dejar 500 euros o 300. Depende de la cantidad de personas, le pido un dinero por adelantado", detalla.

Los hosteleros insisten en que hacen todo lo posible. "Intentamos coger los teléfonos, llamar por anticipado, pero aún así hay gente que de verdad no entiende que está jugando con el pan de muchas familias", precisa Manuel Roso, del restaurante Las Piletas.

Pero los clientes también tienen la razón. "Pues es un poco exagerado". "Si pierden ese cliente van a tener otro seguro". De hecho, la ley les ampara. "¿Cuándo se da el perjuicio real? Lo tiene que demostrar el restaurante. Tiene que demostrarlo con pelos y señales, con pruebas suficientes como para poder exigir el pago de esa cantidad", subraya Rubén Sánchez, secretario general de FACUA-Consumidores en Acción. Que todos tengan un buen provecho.