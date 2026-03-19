El 1,7 por ciento de los jóvenes españoles de entre 14 y 18 años ya consume el 'gas de la risa'

Este gas tiene un uso normalizado dentro de un entorno que no es consciente del peligro que supone

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El uso del llamado ‘gas de la risa’ entre los jóvenes, genera preocupación ante un consumo cada vez más popularizado de esta sustancia de falsa apariencia inofensiva.

Los expertos advierten de que el consumo de este gas puede llegar a causar graves riesgos neurológicos, por lo que su uso podría llegar a generar notorios problemas de salud.

Consumo constante en poco tiempo

El óxido nitroso es el gas que hay almacenado en los típicos globos de cumpleaños y que, ahora, se ven en botellones, raves y festivales.

El terapeuta Cristian Hinarejos Vicente, explica que “dentro de ese ambiente de fiesta, es lo que digamos la desinhibición, es decir, al durar tan poco el efecto, lo que se hace es estar consumiéndolo constantemente a lo largo de una noche”.

El 1,7 por ciento de los jóvenes españoles de entre 14 y 18 años ya lo consume, según un informe del Hospital de Neurorrehabilitación Guttmann.

En este mismo hospital, han llegado a atender a seis pacientes con lesiones muy graves. Uno de ellos inhalaba hasta 200 globos al día. “Estaba sentado en un sofá con sus globos e iba inhalando pues un globo detrás de otro”, comenta Margarita Vallès, médico del Instituto Guttmann, añadiendo que “hubo una afectación muy importante, necesitaba una silla de ruedas para desplazarse”.

Cada vez afecta a más pacientes

Un uso normalizado dentro de un entorno que no es consciente del peligro. Cristian Hinarejos asegura que “las familias al final muchas veces son las últimas en enterarse” de una afección que cada vez afecta a más pacientes.

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“Tienen un déficit de fuerza muscular, un déficit de sensibilidad, dolor y un déficit de sensibilidad a la posición, que no saben bien dónde ponen las piernas”, declara Vallès.

Prohibición y cárcel

Ayuntamientos como el de Matarò se plantean la prohibición de esta sustancia nociva, no considerada como droga, en los espacios públicos. La venta no regulada es ilegal y puede acarrear hasta tres años de cárcel.