Las víctimas son avisadas por distintos cuerpos policiales de que su maltratador ya ha agredido a otras mujeres

Esta labor que se hace de forma individualizada tras evaluar que esta realidad suponga "un factor de riesgo especial"

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Un total de 25.037 mujeres víctimas de violencia de género han sido avisadas por distintos cuerpos policiales de que su maltratador ya ha agredido a otras mujeres. Según los datos de violencia de género actualizados, Interior tiene registrados a 83.987 agresores con más de una víctima.

Son más de cinco mil mujeres desde el pasado 24 de noviembre, cuando Interior cifraba en 19.659 las víctimas, las que habían sido alertadas de que su agresor presentaba un perfil con un mayor nivel de riesgo asociado tanto para ella como para sus hijos.

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Se informa a las víctimas de forma "proporcional y necesaria"

En febrero de 2023, el departamento de Fernando Grande-Marlaska comenzó a informar a algunas víctimas de los antecedentes de estos agresores. Una labor que se hace de forma individualizada tras evaluar que esta realidad suponga "un factor de riesgo especial" tanto para ellas como para los menores a su cargo.

Interior aprobó una instrucción para ello, en la que se especificaba que se informará a las víctimas cuando hacerlo sea "proporcional y necesario" y, en tal caso, la comunicación se limitará a transmitir que el agresor tiene antecedentes por violencia de género y que eso conlleva un riesgo especial.

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Recurren a la violencia en cada relación

Los cuerpos policiales en ningún caso dan información adicional de la naturaleza de los hechos en los que el maltratador ha estado implicado previamente.

Esta medida se adoptó después de constatar que la peligrosidad de estos agresores es superior y que son responsables de un importante número de feminicidios. Suelen quebrantar más medidas de protección y en cada nueva relación recurren a la violencia antes y con una mayor lesividad.

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Pedir ayuda frente a la violencia de género

El 016 atiende a todas las víctimas de violencia machista las 24 horas del día y en 53 idiomas diferentes, al igual que el correo 016-online@igualdad.gob.es; también se presta atención mediante WhatsApp a través del número 600000016, y los menores pueden dirigirse al teléfono de la Fundación ANAR 900 20 20 10.

En una situación de emergencia, se puede llamar al 112 o a los teléfonos de la Policía Nacional (091) y de la Guardia Civil (062) y en caso de no poder llamar se puede recurrir a la aplicación ALERTCOPS, desde la que se envía una señal de alerta a la Policía con geolocalización.